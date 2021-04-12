دوران حول نووي إيران

تحت عنوان "كم مرة على الصفقة نفسها" كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول استجابة إسرائيل للتغييرات التي تثير قلقها في نهج الإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط.

وجاء في المقال: وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين. وهذه هي الزيارة الأولى إلى الدولة اليهودية التي يقوم بها مسؤول رفيع المستوى في إدارة جو بايدن الرئاسية الأمريكية. تجري المحادثات على خلفية التغييرات في أولويات سياسة واشنطن الخارجية في الشرق الأوسط. فبما يثير استياء إسرائيل، استأنفت الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران حول "الاتفاق النووي". ويتوعد الإسرائيليون بفعل كل ما يمنع طهران من تهديد أمنهم.

تزامنت زيارة لويد أوستن لإسرائيل مع الحادث الذي أصاب موزع الطاقة بمنشأة نطنز النووية الإيرانية. ووصفته السلطات الإيرانية بالهجوم الإرهابي النووي.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بناء على حوادث مماثلة سابقة، إلى أن إسرائيل نفذت هجوما إلكترونيا على نطنز، ووصفته بأنه جزء من "الحرب الخفية" بين إسرائيل وإيران.

هذا ثاني حادث يقع في نطنز خلال عام. ففي أوائل يوليو، اندلع حريق مفاجئ، وصفته السلطات الإيرانية بالعملية "التخريبية" وبحثت عن أثر إسرائيلي فيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل هي المشتبه بها في الهجوم الأخير ولكن ليس الأول على سفينة إيرانية في البحر الأحمر.

وبالنظر إلى تخوف واشنطن المستمر من طموحات طهران العسكرية ونفوذها الإقليمي، من المفيد للولايات المتحدة الاستمرار في ردع إيران بأيد إسرائيلية. وسوف يحضر الموضوع الإيراني خلال الزيارة المرتقبة لمدير الموساد يوسي كوهين إلى واشنطن في الأيام المقبلة. ويفترض أن الغرض الأساسي من هذه الزيارة هو عرقلة عودة الولايات المتحدة إلى "الاتفاق النووي".

الأمر الثاني الذي يقلق إسرائيل في السياسة الأمريكية الجديدة هو استئناف المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين واستئناف الاتصالات الرسمية بين واشنطن ورام الله. فهذه وتلك كانت قد قُطعت في عهد الرئيس ترامب.

ولكن إدارة بايدن، قررت في الوقت نفسه عدم التراجع عن قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. وهذا يعطي القيادة الإسرائيلية الأمل في إمكانية الوثوق بإعلان واشنطن التزامها بأمن إسرائيل.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب