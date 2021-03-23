بايدن لامس الخط الأحمر

تحت عنوان "روبيكون سياسي" كتب إدوارد لوزانسكي"، في "إزفيستيا"، حول العلاقات الروسية الأمريكية بعد تصريحات بايدن العدائية.

وجاء في المقال: كما تعلمون، فإن عبارة "عبور روبيكون" تعود إلى القائد الروماني غايوس يوليوس قيصر وتعني عبور نقطة اللاعودة، أي عندما يكون من المستحيل العودة إلى الوراء. كان قرار قيصر عسكريا، بينما كان قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسيا.

من خلال الإهانة العلنية للزعيم الروسي، والسماح لنفسه بما لم يفعله أي رئيس أمريكي من قبله، حتى في أصعب أوقات المواجهة مع الاتحاد السوفيتي، انتهك بايدن جميع الأعراف الدبلوماسية، ودمر فرص تحسين العلاقات بين القوتين النوويتين العظميين الرئيسيتين.. وجعل هذه العلاقات تلامس الخط الأحمر.

من الواضح أن روسيا والولايات المتحدة باتت الآن في حالة حرب في المجال السياسي والاقتصادي والمعلوماتي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو منع عبور روبيكون عسكريا. لذلك، من الضروري الحفاظ على اتصالات وثيقة، في المقام الأول بين البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية، للحيلولة دون الحوادث التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح مباشر.

من الواضح أن هناك قوى جبارة في أمريكا لها مصلحة مباشرة بوجود عدو، ولأسباب مختلفة اختاروا روسيا لهذا الغرض.

يتم زرع صورة روسيا كعدو في أذهان الأمريكيين من قبل وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات، وبينها على سبيل المثال العديد من مراكز الفكر التي تتلقى الدعم المالي من المجمع الصناعي العسكري.

في الوقت نفسه، هناك ملايين المواطنين الأذكياء في أمريكا الذين يدركون الخطر الكامل للوضع الحالي، والحوار معهم ضروري للغاية. لحسن الحظ، تجعل التقنيات الجديدة هذا الحوار سهلا بدرجة كافية.

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