كتب بيوتر سكوروبوغاتي والكسندر سميرنوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول لعبة أمريكية تنقاد إليها كييف لإغراق روسيا في الوحل الأوكراني.

وجاء في المقال: من شأن تحليل سطحي للحياة الأوكرانية أن يعطي الصورة الأبسط: شعبية فلاديمير زيلينسكي وحزبه في الحضيض؛ الوضع الاجتماعي والاقتصادي تدهور بشكل حاد بعد أزمة فيروس كورونا؛ ومن ناحية أخرى، هناك نشوة من قضية قره باغ ووصول جو بايدن إلى السلطة. الاحتفاظ بالسلطة واكتساب حظوة لدى الرئيس الأمريكي الجديد، أو على الأقل لفت انتباهه، أليسا سببين كافيين للحرب؟

هكذا هي الأمور، ولكن مخاطر الهزيمة العسكرية.. عالية للغاية. وهذا ما يدركونه جيدا حتى في الدوائر القومية ذات الرؤوس اليابسة في كييف. ومع ذلك، فإنهم يطالبون زيلينسكي بتحديد موقفه من دونباس، على الأقل في ضوء وعوده الانتخابية. ومن هنا جاءت المغازلة التي لا معنى لها لصيغة مينسك، والتي لم يطفح كيل الكرملين وحده منها، إنما وأوروبا أيضا.

يُعتقد بأن كييف تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن وتعتمد كليا على قرارات البيت الأبيض. ولكن الأمور ليست هكذا. بل حتى زيلينسكي ليس الشخصية التي تحدد مصير الأحداث. فيمكن للصراع الجديد أن يتحول بسهولة إلى ورقة مساومة في ألعاب الأوليغارشيين أو السياسيين، ثم يستدعي التزامات خارجية، ومواجهة روسية أمريكية ويؤدي إلى حرب كبيرة. إن تشابك العمليات في أساس دولة أقلية شبه إجرامية يشكل أكبر خطر على كل من روسيا وأوروبا.

من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى كل شيء على ما هو عليه: حرب تموضعات، وتدهور مناطق (الصراع)، و"مينسك" ميتة، الأمر الذي سيعقد بانتظام علاقات موسكو مع كل من كييف وبروكسل. لا تزال الخطة بسيطة: تكثيف المواجهة في أوراسيا، مع إجبار الأطراف على التعاون حول اتفاقيات في مأزق، حتى لا تندفع روسيا أكثر في اتجاه الصين.

من المثير للاهتمام أن جميع مناورات كييف في الأشهر الأخيرة كانت متسقة مع هذا المنطق: تكثيف موضوع الحرب في دونباس، وبدء مفاوضات جديدة عقيمة، وجر روسيا والزعماء الأوروبيين إليها؛ وإحياء صيغة مينسك وخلق الوهم بأن التسوية ممكنة.

وهكذا، فكل خيبة أمل جديدة في المفاوضات ستزيد من تشويه منطقة الثقة بين أوروبا وروسيا.

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