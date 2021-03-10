كيف ستكون حروب المستقبل

كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول النقلة النوعية في استخدام الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم عن بعد في حروب المستقبل.

وجاء في المقال: أجرت الولايات المتحدة مناورات تجريبية في سبتمبر الماضي لمحاكاة معارك المستقبل. يتصور العسكريون الأمريكيون صراعات القرن الحادي والعشرين كحروب شبكية تشن على الأرض وفي الجو، وكذلك في الفضاء والفضاء الإلكتروني.

وفي الصدد، قال عضو مجلس سياسة الدفاع الخارجية، رئيس مكتب Singularity University في موسكو، يفغيني كوزنتسوف، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي: "بعد الطائرات المسيرة ستأتي روبوتات برية وبحرية. تتحول الحرب إلى منافسة بين الاقتصادات: من يجمع روبوتات أكثر وأفضل يكون أكثر نجاحا في حل المشكلات في ساحة المعركة".

الشيء الرئيس في مكافحة الروبوتات القتالية هو نهج منظم ومتكامل. إذا تم فقدان رابط واحد، فإن هزيمة الروبوتات بفاعلية تصبح مستحيلة.

في بكين، ينظرون إلى حروب القرن الحادي والعشرين على أنها منافسة بين العديد من الأنظمة التشغيلية المتعارضة (وهي لا تقتصر، بأي حال من الأحوال، على الروبوتات).

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج في جيش التحرير الشعبي الصيني، من خلال مراقبة العمليات الأمريكية بعد الحرب الباردة والدور المتزايد لأنظمة المعلومات فيها. كان لهذا تأثير كبير في كيفية تنظيم جيش التحرير الشعبي الصيني وتجهيزه وإعداده لمعارك المستقبل.

تستند نظرية النصر الحالية لجيش التحرير الشعبي على شن حرب ناجحة لتدمير منظومات العدو. فجيش التحرير الشعبي يرى أن المواجهة المنهجية هي الطريقة الرئيسية للحرب في القرن الحادي والعشرين. الحرب لتدمير المنظومة، وليس الحرب للإفناء، هي النظرية الحالية لانتصار الجيش الصيني.

تعتمد الحرب في هذا السياق على تطوير منظومة أو منظومات تتفوق على منظومات العدو وتكون قادرة على الاستفادة الكاملة من ثورة المعلومات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب