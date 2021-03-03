إيران استغلت "جنون العظمة" لدى أردوغان

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تصادم المصالح التركية والإيرانية في العراق.

وجاء في المقال: حاولت إيران تهدئة التوترات الدبلوماسية مع تركيا بشأن الوضع في العراق. فقد أوضح الممثل الرسمي لوزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية، سعيد خطيب زاده، أن تصريحات السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، قد أسيء تفسيرها. فقبل أيام، تحدث رئيس البعثة الدبلوماسية، في مقابلة مع شبكة الأخبار الكردية، بقسوة عن عدم شرعية عمليات القوات المسلحة التركية العابرة للحدود، ما تسببت بعاصفة من السخط في أنقرة.

وفي الصدد، لفت العضو السابق في البرلمان التركي ومدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، أيكان إردمير، في حديث لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، الانتباه إلى حقيقة أن أنقرة وطهران ضافرتا جهودهما، سنة 2017، للضغط على أربيل وتقويض الاستفتاء على استقلال كردستان العراق. وقال: " العام الماضي، شنت تركيا وإيران ضربات عسكرية منسقة ضد المتمردين الأكراد المختبئين في المنطقة الحدودية الثلاثية بين إيران والعراق وتركيا. وفي العام نفسه، واجهت الشراكة التركية الإيرانية عقبات، لأن طموحات أنقرة وطهران بالهيمنة على العراق بدأت تدخل في صراع بسبب سنجار".

وبحسب إردمير، يخطط أردوغان لتوحيد الجهود مع سلطات إقليم كردستان العراق لفرض السيطرة على هذه المنطقة، التي تعد الموطن التاريخي للإيزيديين، وبالتالي، تحييد نفوذ حزب العمال الكردستاني وقطع التواصل مع شمال سوريا. وأضاف: "نظرا لحقيقة أن إيران ترغب أيضا في تعزيز وجودها في سنجار من خلال الوسطاء الشيعة العاملين في العراق - قوات الحشد الشعبي- فقد وضع ذلك طهران وأنقرة على طريق الصدام".

وقال إردمير "يبدو أن طهران استغلت جنون العظمة لدى أنقرة بشأن تقرير المصير الكردي للحصول على ميزة ليس فقط في سنجار إنما وفي الموصل، وقد تفشل محاولة أردوغان الأخيرة لعكس الأمر الواقع الإيراني". وخلص ضيف الصحيفة إلى أن قيادة الجمهورية الإسلامية بمجرد أن تعزز مواقعها في أي منطقة في الشرق الأوسط من خلال قوات موالية لها، فإنها نادراً ما تتراجع: أمثلة لبنان وسوريا واليمن دليل على ذلك.

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