الغرب يعلن مطاردة النخبة السورية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، متوقعاً انتشار محاكمات ضباط مخابرات ومسؤولين سوريين متهمين بأعمال تعذيب ضد المعارضين.

وجاء في المقال: من المتوقع أن تنتشر محاكمة أعضاء سابقين في النخبة السياسية والعسكرية السورية في الغرب. يتولد هذا الاستنتاج من الحكم الذي صدر في ألمانيا على الضابط السابق في المخابرات السورية إياد الغريب بتهمة المشاركة في ارتكاب أعمال تعذيب. وقد سمي قرار المحكمة بالتاريخي.

وفي الصدد أوضح الممثل الخاص السابق لواشنطن عن الانتقال السياسي في سوريا، فريدريك هوف، الذي عمل في وزارة الخارجية بقيادة هيلاري كلينتون، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا" أن الحكم على الغريب بسبب الدور الذي لعبه في منظومة التعذيب والقتل الجماعي، ضد المعارضين السياسيين لدمشق الرسمية، "يعد بلا شك خطوة نحو المسؤولية القانونية المشتركة" لأولئك الذين غادروا الجمهورية العربية السورية وحاولوا اللجوء إلى الدول الغربية.

ولكن، كما قال فريدريك هوف، للصحيفة، فإن المسؤولية الهائلة للقيادة العليا والمتوسطة في سوريا ليست سوى الجانب الآخر من المشكلة. وبحسبه، فإن أحد أهم عناصر استراتيجية بقاء سادة القصر الرئاسي في دمشق هو إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في أعمالهم من أجل التحوط من المساءلة. "ومع ذلك، فإن السوريين مهتمون بشدة بالقضاء على مصدر هذا النشاط الإجرامي في أسرع وقت ممكن - العائلة (عائلة الأسد) وأقرب الدوائر إليها".

لقد تلقت دول غربية أدلة وثائقية ضخمة على ما فعلته السلطات السورية بحق مواطنيها، بما في ذلك بفضل عمل مصور سوري تحت اسم قيصر المستعار، والذي غادر بلاده وأعطى الولايات المتحدة الصور وبيانات أخرى تشير إلى مسؤولية دمشق الرسمية.

ظهور قيصر مؤخراً في برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأمريكية، وصدى المحاكمة في ألمانيا، ربما يشير إلى موجة جديدة من جمع الأدلة ضد دمشق الرسمية.

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