تركيا يمكن أن تتخلى عن استخدام إس-400

تحت العنوان أعلاه، كتبت ليديا ميسنيك، في "غازيتا رو"، عن احتمال إقدام تركيا على صفقة مع الولايات المتحدة تتخلى بموجبها عن الصواريخ الروسية.

وجاء في المقال: قد تقدّم الحكومة التركية تنازلات، بالموافقة، مثلا، على الاستخدام المحدود لمنظومة الصواريخ الروسية S-400 المضادة للطائرات، مقابل ضمان توريد قطع الغيار للأسلحة التركية الأمريكية الصنع، وتجنب الإضرار باقتصادها، وفق ما كتبت بلومبرغ، نقلاً عن مسؤولين في تركيا.

وبحسب المنشور، تأمل أنقرة أيضا في أن تتوقف واشنطن عن دعم قوات الدفاع الذاتي الكردية السورية، التي تقاتل تركيا ضدها في السنوات الأخيرة.

ووفقا كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيكتور نادين-رايفسكي، يمكن لتركيا التضحية بـ"إس-400" في سبيل العلاقات مع الولايات المتحدة. وبحسبه، فإن ذلك يعتمد على ما يفضله الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان نفسه. فأردوغان يحاول "الجلوس على كرسيين": انتهاج سياسة وطنية مستقلة، وعدم قطع العلاقات مع الناتو والولايات المتحدة.

وقال لـ"غازيتا رو": "سلاح الجيش التركي، أمريكي. هذا الشيء الأهم. ورفضُ التعاون، محفوف بعواقب لا مفر منها: لن تتلقى هذه التقنية الرعاية المناسبة والإصلاح وقطع الغيار وغير ذلك. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة للجيش التركي".

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق، إن منظومة إس- 400 التي تم شراؤها من روسيا يمكن أن تستخدمها تركيا بالقياس على "النموذج الكريتى". ففي منتصف التسعينيات، اشترت قبرص منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-300، ولكن نظرا لردة فعل أنقرة الحادة على ذلك، تم وضع المنظومة، بالاتفاق مع أثينا، في جزيرة كريت اليونانية، وبعد ذلك تم نقلها إلى ملكية اليونان.

ونقلت "خبر تورك" عن أكار قوله: "هذا السلاح (إس-300) موجود في ترسانة الناتو. وكما يستخدم في النموذج الكريتي، يمكننا أن نقترح الشيء نفسه على جدول أعمال المفاوضات. يمكننا إيجاد حل لمشكلة إس 400 مع الولايات المتحدة".

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