انتقادات "حزب الله" صُبت بالرصاص

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم.

وجاء في المقال: صُدم لبنان باغتيال الناشط السياسي والمخرج الوثائقي لقمان سليم، الذي عارض لسنوات عديدة حزب الله الشيعي والنظام السياسي في البلاد القائم على أساس التحالفات الطائفية. وقد فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في الجريمة، ودعت الأمم المتحدة إلى العثور على المسؤولين في أقرب وقت ممكن.

وفي الصدد، كتب مركز كارنيغي الشرق أوسطي أن "نشاط سليم الصريح وظهوره الإعلامي كان ظاهرة وكان شجاعا بشكل مدهش، حيث كان يعيش هو وعائلته في معقل حزب الله، محاطا، بالمعنى الحرفي، بخصومه السياسيين". وأشير إلى أن مقتل لقمان سليم "سيوقف حرية التعبير"، إذ يخشى كثيرون الآن انتقاد السلطات. كما ذكر المركز أن مقتل سليم، جاء بعد جريمتي قتل غامضتين أواخر العام الماضي: المصور جو بيجاني المعروف بصور مرفأ بيروت، والعقيد الجمركي منير أبو رجيلي، ذي الصلة بالتحقيق في تفجير بيروت.

وأكد المقال أن المسؤولين عن هذه الجرائم لم يتم تحديدهم حتى الآن؛ وأن ذلك، إلى جانب مقتل سليم، يشي بمشاكل الأمن العام الموجودة في لبنان اليوم.

وقد دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنتهية ولايته، يان كوبيش، في تغريدة، إلى إجراء تحقيق عاجل في مقتل سليم. وقال: "يجب أن لا يكرر هذا التحقيق مصير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي ما زال بعد ستة أشهر دون نتيجة. إن الناس في حاجة إلى معرفة الحقيقة". وأضاف بعد ساعات قليلة: "يمكنكم قتل صحفي، لكن لا يمكنكم قتل رسالته. يمكنكم إسكات وسائل الإعلام، لكن لا يمكنكم إسكات الحقيقة، وحرية التعبير. ارقد بسلام أيها الشهيد لقمان سليم".

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