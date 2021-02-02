الأوروبيون يلجأون إلى روسيا والصين بعد أن وجدوا أنفسهم من دون لقاحات

ذكرت صحيفة "Folha de S.Paulo" البرازيلية أن مناقشات تجري داخل الاتحاد الأوروبي حول إمكانية اللجوء إلى اللقاحات الروسية أو الصينية كرد فعل لعدم وفاء شركات بالتزاماتها التعاقدية.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام اي لقاح معتمد من وكالة الأدوية الأوروبية.

ولفتت في هذا الشأن إلى أن شركة موديرنا الأمريكية بعد شركة فايزر الأمريكية وأسترازينيكا البريطانية، أعلنت مؤخرا أنها ستوفر لقاحات "أقل" مما ورد سابقا للاتحاد الأوروبي.

ونُقل عن صحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" الألمانية تساؤلها عما يمكن عمله لمواحهة نقص اللقاحات، واقتراحها بالخصوص تسريع الإنتاج في ألمانيا ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل هنغاريا والتشيك، لم تنتظر هذه الشركات الغربية الثلاث و"اتجهت إلى الشرق"، إلى لقاحي "سبوتنيك V" الروسي و"سينوفارم" الصيني.

وتطرقت إلى أنباء عن أن هنغاريا ستتلقى الدفعة الأولى من "سبوتنيك V" الروسي في فبراير الجاري، وأنها وافقت على استخدام اللقاح الصيني أيضا واشترت خمسة ملايين جرعة.

واستشهدت الصحيفة البرازيلية كذلك بما نقلته وسائل إعلام ألمانية عن وزير الصحة الألماني ينس سبان بأنه منفتح على اللقاحات الروسية والصينية وقوله بهذا الشأن مشيرا إلى لقاحي سبوتنيك الروسي وسينوفارم الصيني: "لا يهم في أي بلد جرى تطوير اللقاح، طالما أنه آمن وفعال، لذلك، من الواضح أنهما يستطيعان المساعدة في مكافحة الوباء".

المصدر: Folha de S.Paulo

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