روسيا ستستكشف القمر وحدها

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوتوف، في "فزغلياد"، حول ما يقال عن استبعاد روسيا من البرنامج القمري.

وجاء في المقال: وفقا لتقارير مختلفة، تم استبعاد روسكوسموس، أم لعلها انسحبت بنفسها من فريق الخبراء لمناقشة احتمالات إنشاء محطة Gateway قرب القمر. فيما لا تزال الولايات المتحدة وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في المشروع.

من المفترض أن تكون المحطة متعددة الوحدات وأن يتم تجميعها مباشرة في مدار القمر. وكان من المفترض أن يبدأ البناء في العام 2022. ولكن، بالحكم، من خلال سرعة العمل على مركبة الإطلاق SLS، فلا يتوقع إطلاق الوحدات الأولى في وقت أبكر من 2023-2024.

دعت ناسا وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) للمشاركة في إنشاء محطة مدارية قمرية، ولكن ليس كشريك ندّي، كما هو الحال في مشروع محطة الفضاء الدولية، إنما كواحدة من دول أخرى تشارك في المشروع. أسباب ذلك معروفة: لا يملك الجانب الروسي الآن أوراقا رابحة جدية كما في حالة محطة الفضاء الدولية؛ والوضع السياسي بين الولايات المتحدة وروسيا في السنوات الأخيرة لم يعد على الإطلاق كما كان عليه قبل ربع قرن.

في أبريل 2018، قال دميتري روغوزين، وكان لا يزال في منصب نائب رئيس وزراء روسيا، في هذه المناسبة: "أولا، لن نجري بالتأكيد أي مفاوضات لفرض أنفسنا على الأمريكيين كشركاء ... بالطبع، سيكون التعاون جيدا هنا، لكن ليس بأي ثمن، فلن نقبل أن نعمل تحت أيديهم بالتأكيد".

من الواضح أن الخبر عن استبعاد روسكوسموس من مجموعة الخبراء، جاء على خلفية غياب رد إيجابي من روسيا. وقال دميتري روغوزين، في هذا الخصوص: "كيف يمكن إبعادنا عن" المجموعة القمرية "إذا لم نكن فيها أصلا؟".

وعلى الأرجح، حتى لو لم ترفض روسيا المشاركة، فإن العمل الكامل في مشروع Gateway لم يكن لينطلق حتى الآن.

من الواضح أن رغبة ناسا في التعاون ليست كافية، ولا بد من موافقة الكونغرس الأمريكي على الأنشطة المشتركة مع روسيا، وليس هناك أي فرصة عمليا للحصول عليها الآن.

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