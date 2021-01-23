أبو ظبي حصلت على الضوء الأخضر لشراء F-35

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دلالات (هدية) ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض للإمارات العربية المتحدة، وما ينتظر أبو ظبي من بايدن.

وجاء في المقال: كانت لفتة الوداع من دونالد ترامب في السياسة الخارجية، موافقته على صفقة لبيع مقاتلات إف -35 متعددة الوظائف لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عارضها بعض أعضاء الكونغرس.

ومن المثير للاهتمام، أن ترامب، في الساعات الأخيرة من رئاسته، وقّع أيضا مرسوما لإلغاء الرسوم المفروضة على الألومنيوم من الإمارات. ولقد جعل تعاطف ترامب الواضح مع سلطات الإمارات المراقبين يشكون في أن الأنشطة التجارية القادمة لعائلة ترامب سيكون لها علاقة بالإمارات. خاصة وأنه قبل أدائه القسم الرئاسي، كان لديه مصالح تجارية في هذا البلد.

وفي الصدد، رجّح كبير الباحثين في "المبادرة العالمية لمركز الأبحاث السويسري لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، جليل حرشاوي، أن تسير إدارة بايدن بشكل عام في ملاقاة الإمارات. ولا يظن حرشاوي أن تخضع سياسة واشنطن تجاه أبوظبي للتشدد. وقال: "أتوقع بعض التساهل من إدارة بايدن تجاه كل من الإمارات وإسرائيل. ما سيتغير هو الشكل والأسلوب الذي سيكون أقل غرورا مما كان عليه في عهد ترامب".

وتعليقا على احتمال أن تطلب الممالك العربية الأخرى، بعد الإمارات العربية المتحدة، إذنا ببيعها طائرة F-35، أشار ضيف الصحيفة إلى أن أحدا لا يمكن أن يجبر البيت الأبيض على فعل ما لا يوافق خطه. و"لكن، إذا أرادت قطر إنفاق المليارات على الأسلحة الأمريكية، فيمكنها دائما إنفاقها". وأضاف أن طبيعة وتفاصيل صفقات الأسلحة هذه ستكون على أي حال منسجمة مع الإرادة السياسية لواشنطن.

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