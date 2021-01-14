ما سبب هجوم "الدولة العميقة" على ترامب

كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول موقف المؤسسة الأمريكية من ترامب وأسباب انقلاب البزنس ضده.

وجاء في المقال: أعلنت شركة أمازون أن لجنة العمل السياسي التابعة لها علقت تمويل المشرّعين الأمريكيين الذين صوتوا الأسبوع الماضي ضد تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأوقفت كبرى البنوك الأمريكية، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس وسيتي غروب ومورغان ستانلي تمويل السياسيين المتعاطفين مع ترامب، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وفي الصدد، قال رئيس مجلس إدارة مركز التقنيات السياسية، بوريس ماكارينكو، معلقا على القيود العديدة من جانب البزنس ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره ، بما في ذلك حجب الشبكات الاجتماعية والإغلاق القسري للحسابات المصرفية: "هذه عملية، لولبية، ساهم فيها ترامب نفسه بقسط هائل".

وأضاف: "يمكن النظر إلى هذا الوضع بوصفه أزمة سياسية عميقة في الولايات المتحدة. إنه ناتج عن الاستقطاب المتزايد في المجتمع الأمريكي طوال هذا الوقت، وصولا إلى الأيام الأخيرة".

"لقد تعاملت المؤسسة الأمريكية مع ترامب بازدواجية. فمن ناحية، رحب البزنس الكبير، والذي قد يطلق عليه "الدولة العميقة"، بإصلاحاته الضريبية وعدد من الخطوات الأخرى؛ ومن ناحية أخرى، فإن أسلوب ترامب السياسي الصدامي وعدم قابليته للتنبؤ أثار مخاوفهم. كان كل شيء سينتهي بسلام لولا دعوة ترامب مؤيديه للذهاب إلى الكابيتول، في السادس من يناير، الأمر الذي أدى إلى الاستيلاء على المبنى وانتهى بسقوط ضحايا بشريين".

ووفقا لماكارينكو، كانت هذه الخطوة بالذات غير مقبولة لجزء كبير من المؤسسة الأمريكية، بما في ذلك جزء من الحزب الجمهوري. فأعقبت ذلك ردة فعل قاسية، وصولا إلى محاولات عزل الرئيس والتظاهر ضده.

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