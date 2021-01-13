انطفأت منارة الديمقراطية

نشرت "كوريير" للصناعات العسكرية نص لقاء مع رئيس معهد الشرق الأوسط، يفغيني ساتانوفسكي، حول الآفاق التي تنتظر الولايات المتحدة.

وجاء في اللقاء الذي أجراه أليكسي بيسكوف: في الـ 6 من يناير، تجمّع الآلاف من أنصار دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول في واشنطن قبل التصديق القانوني على نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغرس. اقتحم بعضهم المبنى بعد اشتباكات مع الشرطة وتم إجلاء أعضاء الكونغرس على عجل:

- هناك إمكانات واسعة لسماع ما يقوله الأمريكيون حول هذا الموضوع. نعم، كثير من الناس هناك لا يدعمون بايدن، لكن لا يعنيهم بشكل خاص كيف ينظر بقية العالم إلى الوضع في الولايات المتحدة. إنما حقيقة أن القيم الديمقراطية الأمريكية التي يجري الحديث عنها منذ سنوات عديدة، لم تعد كذلك، تدعو إلى قلق جدي. فبعد كل شيء، ليس مجرد 5-10 في المائة من الأمريكيين غير راضين، إنما نصف البلد، وينبغي القول إن الأمور ما زالت في بدايتها. الآن، يأتي حشد مسعور إلى السلطة، سيبدأ في الانتقام على الفظاعة التي عاشها خلال إدارة ترامب. على الأرجح، سوف يبدؤون في نزع سلاح أمريكا، التي تحظر في كل مكان البيع الحر للأسلحة وحملها. لقد حاول الديمقراطيون منذ فترة طويلة القيام بذلك ومن غير المرجح أن يتوقفوا الآن.

وماذا بعد؟

أشك في أن يُقْدم الأمريكيون طوعا على تسليم الأسلحة التي بحوزتهم، والتي تبلغ 400 مليون قطعة سلاح، خاصة بعد ما رأوه خلال أعمال الشغب التي نظمتها أنتيفا و"حياة السود مهمة".

لست متأكدا من أن روسيا سوف تنجو من الأحداث الأمريكية.. ألن تكتسحنا في طريقها؟

لقد سبق أن اكتسحتنا. لقد عانينا انهيار الاتحاد السوفيتي وبقينا على قيد الحياة. لبنية دولتنا، إيجابيات وسلبيات، وليس هناك فرصة لأن تجلس روسيا بهدوء على الهامش. فالأشخاص الذين وصلوا إلى السلطة الآن في الولايات المتحدة سوف يشتغلون بنا وبالصين، قبل كل شيء.

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