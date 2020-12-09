الابتعاد عن خط الخطر

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كوميرسانت"، مقال رأي لأكاديميين روسيين، حول سبل تخفيف مخاطر الحرب وتحقيق الاستقرار في أوروبا.

وجاء في مقال مدير معهد أوروبا ومدير معهد الولايات المتحدة وكندا التابعين لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي غروميكو وسيرغي روغوف:

لم يكن الأمن في أوروبا في أي وقت منذ نهاية الحرب الباردة في حالة يرثى لها كما هو الحال الآن. يجري تدمير بقايا نظام الحد من التسلح، الموروث من العقود الماضية. وقد تم تدمير معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، والمعاهدة الخاصة بالقوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ومعاهدة الأجواء المفتوحة، أو أن هذه المعاهدات لم تعد تعمل بشكل كامل. كما تم تجميد قنوات الاتصال بين روسيا والناتو، وخاصة العسكرية منها.

على مدى الأشهر الخمسة الماضية، عقد معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومعهد أوروبا التابعين لأكاديمية العلوم الروسية سلسلة من 20 ندوة، عبر الإنترنت، شارك فيها خبراء الأمن الروس والغربيين. وتركزت المناقشات على طرق الحد من مخاطر نشوب صراع عسكري في أوروبا.

تختلف آراء المشاركين في المشروع حول الأسباب الجذرية للوضع الخطير الحالي، اختلافا كبيرا. لكننا اتفقنا، بدلاً من الاتهامات المتبادلة، على التركيز على إجراءات ملموسة من شأنها أن تساعد في نزع فتيل التوترات العسكرية ومنع حدوث أزمة ذات عواقب وخيمة. يتطلب حل هذه المشكلة استئناف الحوار السياسي في مجلس روسيا والناتو، والاتصالات العسكرية المباشرة.

يمكن للاتفاقيات الجديدة أن تأخذ في الاعتبار تجربة عدد من الاتفاقات السوفيتية الأمريكية شبه المنسية في حقبة الحرب الباردة، بشأن منع الحوادث والأنشطة العسكرية الخطرة.

لقد وصلت العلاقات بين روسيا والناتو إلى خط خطير. ويتطلب التعامل مع هذه الحالة الاستثنائية جهودا من كلا الجانبين. وقد وقع على توصياتنا أكثر من 140 خبيرا، من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، و 16 دولة أوروبية أخرى.

لا مصلحة لأحد في الانزلاق إلى الحرب. وهذا، في رأينا، يفسر الدعم غير المسبوق الذي تلقاه مشروعنا.

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