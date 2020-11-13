الجيش هو من يقود أرمينيا عمليا

تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا غاموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ملاحقة رئيس وزراء أرمينيا لمعاقبته على ما يوصف بـ"الخيانة"، وتسلم الجيش السلطة الفعلية في البلاد.

وجاء في المقال: التقى قائد وحدة حفظ السلام الروسية، الفريق رستم مرادوف، في يريفان بوزير دفاع أرمينيا ديفيد تونويان. وشكر العسكريون الأرمينيون مرادوف على التشكيل السريع لبعثة حفظ السلام في ناغورني قره باغ وأعربوا عن استعدادهم لتقديم مساعدة شاملة. في هذه الأثناء، تدور دراما في شوارع يريفان. فقد نزل آلاف الأشخاص إلى ساحة الحرية مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على (ما وصف) بالـخيانة. يعتقد معارضو باشينيان بأن خطأه كان في بداية الحرب في قره باغ، وكذلك في قبول شروط لإنهائها، غير مناسبة لأرمينيا.

وقد كتبت صحيفة يريفان "هارباراك" أن البلاد كلها تبحث عن نيكول باشينيان وأفراد أسرته هذه الأيام. واستشهدت الصحيفة بأحد مصادرها، فقالت إن باشينيان موجود في مبنى وزارة الدفاع، "في ما يسمى بالملجأ المحصن، حيث يشعر بأنه محمي أكثر". وبحسب مصادر أخرى، فإن باشينيان يختبئ في السفارة الأمريكية. وقد تجمع، صباح الأربعاء، المطالبون باستقالته في ساحة الحرية في يريفان. كان هناك الكثير منهم. فقد امتلأت الساحة والشوارع المجاورة بالمتظاهرين.

وقد أوضح مؤسس صندوق "الاقتصاد السياسي"، يرفاند بوزويان، أن الرسالة المركزية للتجمع كانت تقويم أنشطة نيكول باشينيان على مدى السنتين والنصف الماضيتين، والمطالبة باستقالته. وقال: "وجود قوات حفظ السلام، هو السبيل الوحيد للخروج، والذي يمكننا من إنقاذ بقية أرتساخ. هذا مفهوم جيداً في أرمينيا. وبالتالي، فإن حشد اليوم ليس ضد قوات حفظ السلام الروسية، وليس ضد بوتين، إنما ضد باشينيان. لا بديل للوضع الحالي في أرتساخ". وخلص بوزويان إلى أن "الوضع الحالي هو نتيجة الحرب، ومن دون تدخل روسيا، كان من الممكن أن تكون النتيجة مؤسفة أكثر بكثير".

يلتزم الجيش الأرميني، اليوم، بهذا الخط، ويمثل السلطة في البلاد، والتي سلمها له نيكول باشينيان، عمليا، باختبائه في مكان مجهول. سلطة أرمينيا، الآن، في يد الجيش ورئيس البلاد، الذي لا يتمتع بسلطات واسعة في الجمهورية البرلمانية. البرلمان، مشلول، وقد اجتاح مبناه الحشد الغاضب.

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