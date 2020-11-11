الشرق الأوسط ليس في المرتبة الأولى

نشرت "كوميرسانت" مقالا حول التغيرات المنتظرة في السياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسط مع مجيء جو بايدن إلى الحكم.

وجاء في مقال ماريانا بيلينكايا وستانيسلاف كوجيمياكا وأليكسي ناعوموف:

أصبحت الانتخابات الرئاسية الأمريكية واحدة من أكثر المواضيع التي تناقش في الشرق الأوسط. ففي هذه المنطقة، يعلق البعض آمالهم على بايدن لاستعادة العدالة والمستقبل المشرق، والبعض الآخر يعتريه القلق. فلقد ماطل رئيس وزراء إسرائيل وملك المملكة العربية السعودية وولي عهده في تهنئة جو بايدن. كما قرر الرئيس التركي عدم التسرع. واستقبلت السلطات في طهران نبأ انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة بتحفظ إلى حد ما، رغم ارتفاع سعر الريال الإيراني على الفور.

يشير الخبراء إلى أن الشرق الأوسط لن يكون أولوية لفريق بايدن، بل سيأتي في الأهمية بعد أوروبا والهند والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

كتب الباحث في مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك، جيمس تروب، في مقال في فورين بوليسي: "إذا حالفه الحظ، فسوف يحقق حلم العديد من أسلافه، في أن لا يولي هذه المنطقة (الشرق الأوسط) اهتماما أكثر مما تستحقه".

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، مكسيم سوتشكوف، لـ "كوميرسانت": "يعتمد الكثير على من سيرأس وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. فريق بايدن، متنوع للغاية، سياسيا وأيديولوجيا. ومن بين المرشحين مساعد الأمن القومي في إدارة الرئيس باراك أوباما وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، ونائبة وزير الدفاع السابقة، ميشيل فلورنوي. كلاهما، متشددة تماما، بما في ذلك في دعم الحرب في ليبيا. لكن، في الوقت نفسه، فإن أولئك الذين من المرجح أن يعملوا في الشرق الأوسط معتدلون ومهنيون للغاية. بما في ذلك في اتخاذ موقف بناء من إيران. وفي الواقع، هذا لا يعني أنهم سيكونون قادرين على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفقا لسوتشكوف، ستواصل الولايات المتحدة، بشكل عام، السعي للحفاظ على دور مهم في الشرق الأوسط مع تخفيض تكاليف مشاركتها، وفي الوقت نفسه تطوير الآليات التي بموجبها ستواجه دول المنطقة التحديات الرئيسية بنفسها.

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