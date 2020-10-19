طهران مستعدة لشراء الأسلحة وبيعها

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول كيفية استجابة الإيرانيين لانتهاء حظر السلاح على بلادهم.

وجاء في المقال: انتهى، أمس الأحد الـ 18 من أكتوبر، ما يسمى بحظر الأسلحة على إيران.

بالنسبة للرئيس حسن روحاني، الذي كان أحد المؤيدين الرئيسيين لـ "الاتفاق النووي" يعد هذا انتصارا شخصيا عظيما. فمن الآن فصاعدا، لا يمنع القانون الدولي الدول الأخرى بما في ذلك روسيا، من بيع الأسلحة لإيران.

ولكن، في الوقت الذي يحتفل فيه السياسيون، يحاول المجتمع الإيراني فهم ما سيعطيه رفع الحظر للإيرانيين العاديين الذين يعانون من وباء فيروس كورونا والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

فبحسب ما قاله المحلل السياسي الإيراني حميد رضا عزيزي لـ "كوميرسانت"، "انقسم الإيرانيون، تقريبا، إلى نصفين: يتفق البعض مع الحكومة على أن هذا انتصار كبير لإيران وعلامة على عزلة الولايات المتحدة المتزايدة، بينما يؤكد الآخرون أن رفع حظر الأسلحة لا يمكنه فعل شيء لتحسين ظروف معيشة الناس في وضع يعانون فيه من العقوبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع كل يوم".

وهناك، كما يقول، أيضا، وجهتا نظر على مستوى النخب السياسية: "المتشددون المعارضون لروحاني، يقولون إن هذا" الانتصار" نتيجة مقاومة إيران للولايات المتحدة، وأن المقاومة، من حيث المبدأ، خيار أفضل من المفاوضات. بينما يؤكد "المعتدلون" أن رفع حظر الأسلحة جاء نتيجة الدبلوماسية، لأنه كان جزءا من بنود الصفقة النووية".

ينتظر أن يحتدم الجدال بين "المعتدلين" و"المحافظين"، قريبا، خلال الحملة الرئاسية. وجميع الخبراء، تقريبا، واثقون من أن ممثلا عن الأوساط المحافظة، وربما من الحرس الثوري الإسلامي، سيزيح "روحاني المعتدل".

وفي الصدد، قالت مستشارة مركز دراسات روسيا السياسية، يوليا سفيشنيكوفا، لـ"كوميرسانت"، "أيا يكن الأمر، فمن غير المرجح أن يكون موضوع حظر الأسلحة أولوية في المناظرات الرئاسية. لا يمكن إطعام الناس دبلوماسية". وبحسبها، فإن الأولوية خلال الحملة الرئاسية ستكون للقضايا الاقتصادية والمشاكل الصحية والاحتياجات الاجتماعية. و "مع ذلك، يدرك الإيرانيون جيدا أن سياسة البلاد لا تعتمد على الرئيس، إنما على القائد الروحي والنخبة العسكرية. والإيرانيون ليس لديهم بعد القوة ولا القدرة على الاحتجاج على أفعالهم".

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