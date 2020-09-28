ترامب لا يخسر السباق الرئاسي

كتب دميتري غوليايف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول صفة غير متوقعة في ترامب أكدتها مفاضلته بين قاضيتين للمحكمة العليا.

وجاء في المقال: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح خليفة لروث بادر غينسبورغ، التي توفيت مؤخرا، في المحكمة العليا. سوف تتأهل إيمي كوني باريت لمقعد في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، علما بأن هذه القاضية تتسم بآراء محافظة.

إذا تم تعيين إيمي كوني باريت، فسيشكل القضاة المحافظون أغلبية، وسيكونون قادرين على اتخاذ القرارات دون الاعتماد على آراء زملائهم الليبراليين. هنا تكمن أهمية تعيين باريت.

ولكن، إذا نظرنا إلى عملية تعيين قاضٍ جديد في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة، فمن المستبعد أن تقدم باريت كثيرا من الدعم الانتخابي لدونالد ترامب.

كانت هناك امرأة أخرى في قائمة الرئيس المختصرة، وكان يمكن أن تكون أكثر فائدة من وجهة نظر آفاق الانتخابات. إنها باربارا لاغوا من فلوريدا. هي ابنة لاجئين كوبيين وترتبط مباشرة بالمجتمعات الكوبية والأمريكية اللاتينية. وكان من شأن ترشيحها أن يضمن فوز ترامب في ولاية فلوريدا الأكثر تذبذبا.

ومع ذلك، فإن لدى لاغوا عيبا آخر. فقد أصبحت مؤخرا قاضية فيدرالية، ولم يكن لديها الوقت الكافي لتأكيد حضورها. وفي حين أن إيمي كوني باريت محافظة حازمة، فإن باربرا لاغوا ما زالت، إلى حد كبير، كما يقال قطة في كيس، فهي في الواقع يمكن أن تكون وسطية أو حتى ليبرالية.

عمليا، فاضل ترامب بين الفوائد قصيرة الأجل المثيرة للإعجاب والبعيدة المدى الأكثر جدية. ففضّل الرئيس الأمريكي خيار المدى الطويل. وهذا يشير، على الأقل، إلى أنه محافظ أيديولوجي أكثر بكثير مما يعتقده كثيرون، فقد تخلى عن مصالحه الخاصة من أجل مستقبل حزبه.

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