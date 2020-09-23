روسيا تأخذ جميع شركاء إيران رهائن

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إمكانية إقدام روسيا على بيع إيران أسلحة، بما في ذلك الهجومية، رغم المنع الأمريكي.

وجاء في المقال: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة جميع العقوبات المفروضة على إيران، والتي كان مجلس الأمن الدولي قد رفعها. فقد أعلن ذلك وزير الخارجية مايكل بومبيو، مشيرا إلى أن الدول التي تنتهك العقوبات ستواجه "عواقب".

"إعادة تفعيل" العقوبات ضد إيران، يتفق وسياسة "الضغط الأقصى" الأمريكية، التي تهدف، كما يقولون في واشنطن، إلى إبرام اتفاق شامل جديد مع سلطات الجمهورية الإسلامية يحد من تهديدات انتهاك نظام منع الانتشار ويحد من أنشطة إيران في الشرق الأوسط.

ويبدو أن التطبيع العربي الإسرائيلي الذي تم إطلاقه مؤخرا برعاية الولايات المتحدة أعطى إدارة ترامب ثقة إضافية في قدراتها.

في غضون ذلك، اتخذت إيران موقف الانتظار والترقب. وأجهزة المخابرات الأمريكية واثقة من أن القيادة الإيرانية لا تخطط للرد بأي شكل من الأشكال على التهديدات أو العقوبات المقبلة، قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. فقد تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن ذلك محيلة إلى مصادرها. أما الاستثناء، وفقا للصحيفة، فمتروك للفضاء الإلكتروني.

وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط (MEI) في واشنطن، خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، إن إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، سوف يخلق، على أية حال، صعوبات معينة لروسيا في مجال التعاون العسكري مع إيران، فـ "هناك تناقض واضح بين ميل موسكو لبيع أسلحة دفاعية ورغبة طهران في امتلاك أسلحة هجومية. صورة إيران السلبية، عامل يجب على روسيا أخذه في عين الاعتبار. فبيع سلع مثل الطائرات الحربية أو الصواريخ أو السفن الحربية سيولد ردود فعل واسعة النطاق من المنطقة ولدى الولايات المتحدة".

ومع ذلك، يقول مارداسوف إن موسكو يمكن أن تبيع إيران أسلحة هجومية، متجاهلة مشاكل صورة الجمهورية الإسلامية.

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