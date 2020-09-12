الاحتجاجات في مينسك مستمرة

كتب إيلنار باينازاروف، في "إزفيستيا"، حول طريقة ممكنة لإخراج المجتمع البيلاروسي من الأزمة السياسية بأقل الخسائر.

وجاء في المقال:

بعد شهر من الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، لم تنته تجمعات أولئك الذين يعترضون على نتائجها.

في التاسع من سبتمبر، استمرت المسيرات الاحتجاجية في مينسك، لكن حجمها انخفض بشكل كبير بعد أن فرقت شرطة مكافحة الشغب مسيرة احتجاج بالقرب من سوق كوماروفسكي عشية ذلك. ولقد انتقل مركز الاحتجاج، كما في الأيام الأولى للمظاهرات، إلى الأطراف.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم اعتقال حوالي 600-700 شخص، بعد مظاهرات الآحاد، في 30 أغسطس و6 سبتمبر. ثم جاء دور أعضاء مجلس التنسيق للمعارضة. فمن بين أعضاء هيئته السبعة، هناك ستة إما محتجزون أو، حسب قولهم، "نقلوا قسراً إلى الخارج".

وفي الصدد، قال الباحث السياسي البيلاروسي، يفغيني بريغرمان لـ "إزفستيا": "لم يستطع الاحتجاج النمو من مستوى القاع الشعبي إلى استراتيجية سياسية منظمة. نرى فراغا في القيادة، وتم القضاء على مجلس التنسيق الذي تم إنشاؤه لملء الفراغ. لكن هذا لا يعني أن الاحتجاج، بعد هزيمة المعارضة ، سينهار في يوم واحد". وبحسبه، فإن المسيرات اللامركزية أيام الآحاد سوف تستمر لفترة طويلة.

أما الباحث السياسي البيلاروسي أليكسي دزيرمانت، فيرى أن الاحتجاج سوف يهدأ مع بداية الطقس البارد، كما يتضح من انخفاض عدد المتظاهرين في أيام الأسبوع. وقال: " المخرج الإيجابي الوحيد أمام المجتمع البيلاروسي هو تحويل النقاش من الشارع إلى برنامج سياسي. فأعضاء مجلس التنسيق يجب أن تتاح لهم فرصة المشاركة في المناقشة، ولكن في إطار النظام السياسي، كحزب".

تحتفل مينسك، غدا السبت، بيوم المدينة. وفي هذه المناسبة، تم التخطيط لاحتجاجات واسعة النطاق في العاصمة والمدن الأخرى.

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