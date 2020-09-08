"إس-400" باتت أداة في نزاع تركيا المتوسطي

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مماطلة تركيا في تفعيل منظومة الصواريخ الروسية.

وجاء في المقال: تمثل رد أنقرة على الموقف الأمريكي من الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​بأنها وعدت بتحديث أنظمة الدفاع الجوي بالتعاون مع دول ثالثة. وقد قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن القوات المسلحة قد لا تقتصر على شراء منظومة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات.

ومع ذلك، ينبغي الاعتراف بأن مزاج المواجهة لدى المسؤولين الأتراك لا يظهر إلا في اللحظة التي تخالف فيها السياسة الأمريكية توقعاتهم. هذه المرة، غضبت أنقرة من الرفع الجزئي لحظر الأسلحة الأمريكي على قبرص.

ربما تظل إس-400 في هذه الحالة مجرد أداة، من أجل إجبار الولايات المتحدة على اتباع خط معين. ففي نهاية أغسطس، أكد الممثل الرسمي لرئيس تركيا، إبراهيم قالن، أن قرار القيادة التركية بنشر وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي المشتراة من روسيا سارٍ ولا يمكن مراجعته. فقال: "العملية، مستمرة. هذا القرار، لا رجوع عنه".

ومع ذلك، ففي الحقيقة تجري المماطلة في تشغيل هذه المنظومة. رسميا، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. إنما يجري ذلك، وفقا للباحثين، حرصا على عدم تصعيد الخلافات مع الولايات المتحدة إلى أقصى حد، فهي ملزمة بفرض عقوبات على تفعيل "إس-400".

من المرجح أن يرتبط التطوير الإضافي للتعاون العسكري التقني بين روسيا وتركيا بديناميكيات الصراع في البحر المتوسط ​​، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تميل إلى تقديم دعم حذر لقبرص واليونان. وأنقرة، كما يتضح من الوضع حول تفعيل منظومة الدفاع الجوي الروسية، ما زالت تراهن على تغيير موقف واشنطن.

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