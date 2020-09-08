البيلاروسيون يحتجون بلا قادة

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون خوداسيفيتش، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الأساليب التي يستخدمها الرئيس البيلاروسي لقمع الاحتجاجات، وسر قوة المحتجين.

وجاء في المقال: منذ شهر، بدأت احتجاجات نشطة في بيلاروس تطالب باستقالة ألكسندر لوكاشينكو. وتعليقا على الوضع في بيلاروس، يقول الخبراء إن "سر" طابع الاحتجاجات الجماهيري ونشاطها المتزايد يكمن في قسوة السلطات وثأرية ألكسندر لوكاشينكو.

فيرى الباحث في علم الاجتماع فاسيلي ناعوموف أن الطابع الجماهيري للاحتجاجات حتى لو تراجع، فسيكون ذلك فقط لأن الناس سيجدون بعض أشكال الاحتجاج الأخرى أكثر فاعلية. وفي رأيه، فإن "لوكاشينكو، ليس لديه أي فرصة تقريبا للبقاء في منصب الرئيس". لأن الصعوبات الاقتصادية ستقول كلمتها قريبا وتدعم حركة الشارع والنشاط الاجتماعي.

وقد أدت الطبيعة اللامركزية للاحتجاج وغياب زعيم ومركز موحدين إلى حقيقة أن لـ "طرد" بعض الأفراد أقل الأثر في نشاط المتظاهرين.

وهنا، نذكّر بما بات معروفا، السبت، من أن السلطات رحلت أولغا كوفالكوفا، مفوضة منافسة لوكاشينكو سفيتلانا تيكانوفسكايا، من بلدها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، رفعت دعوى جنائية في واقعة سرقة، ضد قادة شركة تكنولوجيا المعلومات المعروفة بـPandaDoc. . وقد تم إيقاف أربعة من كبار مديريها. بينما جاء في البيان الرسمي للشركة أن موظفيها احتجزوا كرهائن، والسبب دعم الاحتجاجات، بما في ذلك ماليا.

ومع ذلك، يقول من يراقب تصريحات السلطات وتصرفاتها، من الخبراء إن ألكسندر لوكاشينكو يعمل الآن على دفع كل من يعارض وكل قادر على الاحتجاج إلى مغادرة البلاد، حتى لو فقدت الوظائف والضرائب والاستثمارات برحيلهم. السلطة الشخصية، على المحك، وكل الوسائل جيدة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب