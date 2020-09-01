ما الأسلحة الجديدة التي ستختبرها روسيا في سوريا؟

كتب فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول نماذج الأسلحة الجديدة التي سوف تختبرها روسيا في ظروف قتالية في سوريا بعد "منتدى الجيش-2020".

وجاء في المقال: قبل خمس سنوات، ظهر لدى القوات المسلحة الروسية في سوريا أكبر حقل رمي وتدريب للاختبار العملي لجميع أنواع الأسلحة الجديدة، من صواريخ "كاليبر" المجنحة، ومقاتلات الجيل الخامس Su-57، ودبابات T-14 "Armata"، وانتهاءً بأنواع مختلفة من الذخائر.

وفي ديسمبر 2019، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن أكثر من 350 نوعا من المعدات العسكرية شاركت في الأعمال القتالية على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتم اختبار أكثر من 600 نوع من مختلف الأسلحة والمعدات العسكرية. وقد تم تطوير العديد منها مع الأخذ في الاعتبار التجربة السورية.

والآن، بيّن شويغو، مستعرضا معروضات منتدى "الجيش-2020"، ما هي النماذج الجديدة التي يمكن تبنيها. في الوقت نفسه، أشار وزير الدفاع إلى أن "الخصائص العالية التي أعلنها المطورون جيدة، لكنها ليست كافية. فيجب التأكيد منها في ظروف قريبة من القتال، ثم في سوريا".

في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2020"، الذي اختتم مؤخرا في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو، تم عرض ما مجموعه حوالي 28 ألف نموذج. من الواضح أنها لم تكن جميعها لأغراض عسكرية، فقد كانت هناك عينات معروفة من قبل، ومع ذلك، كان هناك ما يكفي من المنتجات الجديدة.

على سبيل المثال، قدمت شركة "روستيخ" الحكومية حوالي 70 نموذجا لم تُعرض من قبل. ومن الواضح أن بعضها تم "شحذها" مع أخذ التجربة السورية في الاعتبار. على سبيل المثال، عربة الطرق الوعرة "تيغر" شديدة المناورة بجسمها المفتوح والقدرة على تركيب عدة رشاشات على كتائف (12.7 ملم "كورد" وثلاثة من عيار 7.62 ملم من طراز "بي كي بي" (بيتشينغ).

يمكن للصواريخ الموجهة الجديدة من نظام الإطلاق المتعدد الصواريخ (MLRS) "تورنادو-إس" أن "تطير" إلى سوريا. كما قد تظهر في سماء سوريا طائرات جديدة من دون طيار، من تلك التي تم عرضها في منتدى الجيش -2020.

لقد تفحص العسكريون أشياء كثيرة في منتدى "الجيش-2020".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب