يستهدفون "حزب الله" فيضربون لبنان

تحت العنوان أعلاه نشرت "نيزافيسيمايا غازيتا" مقالا عن محاولة تحميل حزب الله مسؤولية الانفجار في ميناء بيروت، والوضع شديد الخطورة الذي ينتظر البلاد.

وجاء في مقال مدير مركز المعلومات العلمية التحليلية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نيكولاي بلوتنيكوف:

استقالت الحكومة اللبنانية. بدا وكأن المحتجين المطالبين بإسقاط حكومة حسان دياب المتهمة بالمسؤولية عن الانفجار في مرفأ بيروت، سوف يرضيهم ذلك. ولكن الاحتجاجات، على العكس من ذلك، اشتدت. فالآن، هناك مطالب باستقالة الرئيس ميشال عون وحل مجلس النواب.

في ظل الظروف السائدة، ستعني مطالب المتظاهرين بكنس جميع فروع السلطة الأخرى شيئا واحدا، هو الفوضى وتحويل لبنان إلى دولة فاشلة.

يقولون إن السبب الأول للانفجار هو الإهمال أثناء القيام بأعمال صيانة وإصلاحات في الميناء. ويقولون إنهم ربما ساعدوا نترات الأمونيوم، التي لا تنفجر من تلقاء نفسها، على الانفجار، لكن يجب على الخبراء إثبات ذلك عمليا.

ومع ذلك، فقبل أن يتاح لهم الوقت لقول كلمتهم، يحاول عدد من الدول الغربية ودول الخليج، التي لا تفصح عن نفسها علانية، خلاف إسرائيل، بل تعمل من خلال مؤلفين مجهولين على الشبكات الاجتماعية، جعل حزب الله الشيعي مذنبا في هذه المأساة.

هناك رغبة واضحة لدى القوى الخارجية في تسييس الوضع، ومن خلال تفاقمه، تحجيم دور حزب الله السياسي ونزع سلاحه مقابل وعود بتقديم مساعدات مالية ومادية للبنان.

من الصعب التكهن بما سيحدث بعد إطلاق المحكمة الخاصة بلبنان، في الـ 18 من أغسطس، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. أربعة أشخاص مرتبطين بحزب الله، متهمون بذلك. ومن المرجح أن تستغل إسرائيل هذا الأمر وتدعو الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالحزب منظمة إرهابية إلى إدراجه في القائمة السوداء، الأمر الذي سيزيد من تفاقم الوضع في لبنان.

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