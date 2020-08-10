بيروت لا تزال تهتز من الانفجار

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول الضغط لتدويل الوضع في لبنان، وأسباب غياب روسيا عن مؤتمر المانحين.

وجاء في المقال: يقدم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إلى الحكومة، اليوم الاثنين، مقترحاته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من أشد أزمة سياسية تعانيها البلاد. وقد دفعت الاحتجاجات القوية في بيروت رئيس الوزراء إلى هذا القرار.

اللبنانيون، يطالبون بتغيير الحكومة وإجراء تحقيق نزيه في انفجار الميناء. وقد أصبحت التحقيقات والإصلاحات الشفافة شرطا لتخصيص المساعدات الخارجية للبنان. ذلك ما أعلن عنه في المؤتمر الدولي الذي نظمته فرنسا.

وقد شارك أكثر من 36 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر عبر الفيديو للمانحين. كان معروفاً سلفاً أنه لن يكون بينهم ممثلو إسرائيل وإيران، فيما كان غياب روسيا وتركيا غير متوقع، فوسائل الإعلام الغربية سبق أن تحدثت عن مشاركتهما. وقال الرئيس الفرنسي: "لقد لجأنا أيضا إلى روسيا وتركيا. لم تتمكن تركيا من الانضمام إلى المؤتمر، لكنها ستقدم المساعدة. وأنا متأكد من أن روسيا ستقدم الدعم أيضا".

وقال السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، أمس، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إن من المهم مراقبة الوضع عن كثب من أجل منع التدخل في الشؤون الداخلية للبنان تحت ستار الكارثة الإنسانية. فـ "الآن، تسمع أصوات في الواقع لمصلحة تدويل المشكلة اللبنانية. هذا طريق خطير لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. فيما روسيا، أرسلت مساعدة على الفور دون أي إيحاءات سياسية". وذكّر بـ"موقف الولايات المتحدة وحلفائها العرب الحذر تجاه الحكومة اللبنانية التي يعتقدون بأن حزب الله يقودها".

تفسر هذه الكلمات إلى حد كبير غياب الممثلين الروس عن مؤتمر الفيديو. ولكن روسيا، في الوقت نفسه، لا تتخلى، مثل العديد من الدول الأخرى، عن مساعدة لبنان.

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