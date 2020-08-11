ثورة جديدة: بيروت الغاضبة تنصب المشانق

كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، متسائلا عما إذا كانت آمال اللبنانيين بالتغيير سوف تتحقق بتغيير وجوه الحكم.

وجاء في المقال: اندلع غضب شعبي عارم في بيروت، التي لم تفق بعد من هول صدمة الانفجار الكارثي. آلاف اللبنانيين، يوجهون غضبهم ضد السلطات التي يرونها مذنبة في المأساة. وقد سقط العديد من الضحايا في أعمال الشغب المناهضة للحكومة، وهناك حالة موت.

يحوم شبح "ثورة أرز" جديدة في بيروت. "الناس، يريدون سقوط النظام"، يقول المتظاهرون ويهتفون، "ارحلوا، كلكم قتلة"...الناس "غاضبون جدا" من الانفجار ونتائجه.

وبحسب مراسل Sky News، من قلب بيروت، "الناس هنا يريدون - على الأقل مجازيا - شنق طبقتهم السياسية". ومثلوا لرغبتهم هذه بمشانق حملوها في مسيرات الاحتجاج.

يقول المتظاهرون إنهم فقدوا ثقتهم في الحكومة. حتى إن البعض منهم ينادي بوضع لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة أو دولة أخرى. لا يصدق الناس أن المساعدات الموعودة من المجتمع الدولي للمتضررين في بيروت ستصل إلى المحتاجين فلا ينتهي بها الأمر، كالعادة، في جيوب المسؤولين الفاسدين.

بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب للغاية في البداية في لبنان، والذي ضاعفته العواقب الوخيمة لوباء كوفيد-19، وصدمة الانفجار الأخير في مرفأ بيروت، فالحديث عن "ثورة أرز" جديدة ليس بلا أساس.

المؤسف في الأمر، هو أنه حتى لو نجحت موجة الاحتجاج الحالية، وأدت إلى تغيير شخصيات السلطة، وما إلى ذلك، فإن المشاكل الأساسية التي أخرجت سكان بيروت إلى الشوارع لن تحل على الأرجح. ومن المستبعد أن تؤدي الاضطرابات إلى تحسين وضع "بلد الأرز" الذي يعاني من دونها من الانقسامات السياسية والتناقضات الطائفية.

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