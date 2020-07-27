الولايات المتحدة: لعبة مع مجهولين

كتب رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي في "إزفيستيا"، متسائلا عما إذا كان التاريخ سيمنح ترامب فرصة ثانية.

وجاء في المقال: وفقا لآخر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، يتقدم جو بايدن بوضوح على ترامب، وبهامش كبير، من 10 إلى 15 نقطة. ولكن، هل هذا يعني أن النتائج محددة، وما زالت تفصلنا ثلاثة أشهر عن انتخابات الـ 3 نوفمبر؟

لا يزال لدى ترامب بضع أوراق رابحة، ولكن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه وفريقه استخدامها بفعالية.

فبين يوم وآخر، ينتظر أن يقدم القاضي جون دورهام تقريره عن مؤامرة الإطاحة بالرئيس المنتخب ترامب، والتي استندت إلى ما سمي بـ "روسيا غيت"، وأريد منه إثبات تواطؤ ترامب مع موسكو.

فإلى أي مدى سيمضي دورهام؟ هل سيقتصر على سرد إجراءات الديمقراطيين غير القانونية أم يوجه اتهامات ضد شخصيات محددة، بما في ذلك ضد بايدن؟

وقد تأتي ضربة مفاجئة أخرى لبايدن من مغني الراب الشهير كاني ويست، الذي دخل حلبة السباق الرئاسي وبإمكانه سحب أصوات العديد من الناخبين السود الذين يراهن عليهم الديمقراطيون.

أخيرا، قد يتحول بايدن نفسه إلى خصم نفسه، بسبب حالته الصحية وعدم قدرته على خوض مناظرة ندية مع دونالد ترامب الأكثر طاقة وأقوى حضورا على الشاشة.

أما بالنسبة للرئيس الحالي، فإن فرص أن يتمكن من حل مشكلة الوباء وإعادة ضبط الاقتصاد في الوقت المتبقي على الانتخابات، ضئيلة، إنما يمكنه على الأقل محاولة لعب ورقة السياسة الخارجية ولعب دور منقذ البشرية من حرب عالمية ثالثة، يكثر الحديث عنها في أوساط الخبراء.

ثمة إحساس بأن ترامب وحيد إلى حد بعيد، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، ويداه مكبلتان.. إنما، بعد أن تم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، ربما ينبغي على ترامب دعوته مع الآخرين الذين يقاسمونه وجهات نظره إلى فريقه والعودة إلى أجندة السياسة الخارجية للعام 2016. لسوء الحظ، ترامب، لم يف بوعوده الانتخابية. ولكن التاريخ، يمنح، في بعض الأحيان، الإنسان فرصة ثانية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب