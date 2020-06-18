"تجربة كينتلر": في ألمانيا طوال 30 عاما سمحوا بممارسة الجنس مع أطفال يتامى

كتبت ماريا بيرك، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول تجربة شنيعة عاشتها ألمانيا سمحت بممارسة الآباء بالتبني الجنس مع أطفال يتامى.

وجاء في المقال: في ألمانيا، نشرت جامعة هيلدسهايم، التقرير النهائي حول التحقيق في القضية الفاضحة لتجربة علمية فظيعة عمرها 30 عاما. كتبت دويتشه فيله أن أستاذ علم النفس والتربية هيلموت كِنتلر، أحد أنصار التربية الجنسية للمراهقين، أجرى، منذ العام 1970، تجارب سريرية سمح فيها للمهووسين بالأطفال بتبني أطفال يتامى. ولم تُكشف التفاصيل المرعبة لهذه التجربة قبل وفاة صاحبها. وبالتالي، فقد تفجرت الفضيحة فقط في العام 2015.

بدأ هيلموت كنتلر إجراء تجاربه على الأطفال في أواخر الستينيات. وبحلول العام 1988، لخص نتائج المرحلة الأولى من التجارب، وقال إنها تكللت بالنجاح، وأكد البروفيسور أن العلاقات الجنسية بين الآباء بالتبني والقصّر المتبنين من قبلهم لم تلحق أي ضرر بالصغار.

كانت تجارب هلموت كنتلر سرية، لكنها أجريت بموافقة كاملة من سلطات برلين الغربية. وفي أوائل العام 2010، أخبر اثنان من ضحايا تجربة كنتلر الجمهور بشناعة تعامل آبائهم بالتبني معهم في طفولتهم. وأعلن الباحث السياسي فرانز والتر أن كينتلر نفسه لعب أحد الأدوار المهمة في حركة محبي الأطفال. بعد ذلك، بدأ تحقيق واسع النطاق، كشف عن شبكة كاملة، كان من الضالعين فيها مسؤولون من مكتب برلين لشؤون الأحداث ومجلس الشيوخ في المدينة وعدد من المؤسسات التعليمية. جميعهم "قبلوا ودعموا ودافعوا" عن التجربة والمشاركين الكبار فيها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أمكن إثبات أن من بين الآباء بالتبني كان هناك علماء بارزون من معهد ماكس بلانك، وجامعة برلين الحرة ومدرسة أودينوالد، وهؤلاء من المشتبه بهم الآن في الاعتداء الجنسي على الأطفال.

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