كيف ستنزع أمريكا وروسيا سلاحهما؟

كتبت آنّا يورانيتس، في "غازيتا رو"، حول عبثية الرهان على انضمام بكين إلى اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، فيما الخلاف بين موسكو وواشنطن مستمر.

وجاء في المقال: أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، الاتفاق مع الولايات المتحدة على اجتماع حول نزع السلاح النووي في الـ 22 من يونيو في فيينا. وعشية ذلك تحدث المندوب الأمريكي الخاص للحد من الأسلحة، مارشال بيلينغلي، عن المفاوضات القادمة مع روسيا. وقال إن الصين تلقت دعوة للمشاركة فيها. إلا أن بكين لا تنوي المشاركة في العملية.

في غضون ذلك، تتوقع الولايات المتحدة من روسيا أن تساعدها في هذا الشأن. وقد نقلت "بلومبرغ" عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تحاول الحصول على دعم موسكو. إلا أن موسكو أكدت غير مرة أنها لا تنوي العمل في هذا الاتجاه.

بالنسبة لموسكو وبكين، تبدو استراتيجية واشنطن أقرب إلى البحث عن طرق للتراجع. فعندما أعلن البيت الأبيض انسحابه من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، أشار أيضا إلى وجود عدد كبير من هذه الصواريخ لدى الصين. وقبل انسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، أعلنت الولايات المتحدة أيضا عن ضرورة إشراك الصين في المناقشة.

وفي الصدد، يرى نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المدرسة العليا للاقتصاد، دميتري سوسلوف، أن النظام القائم للحد من التسلح يحتاج بالفعل إلى تحديث جاد. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يشمل الدول النووية الأخرى، ولا يقتصر على الأسلحة النووية الاستراتيجية، إنما أن يطال جميع الوسائل التي يمكن بها للدول أن تسبب ضررا استراتيجيا لبعضها البعض.

إلا أن انضمام الصين إلى الاتفاقية الروسية الأمريكية الحالية، في رأيه، أمر مستحيل. ولذلك، فعلى الدول التفكير الآن في إعادة هيكلة نظام الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي من الصفر.

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