كتب المحلل السياسي ألكسي إيفانوف مقالا حول اعتبار منظمة أنتيفا في الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة حركة أنتيفا إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وألقى باللوم على "الفوضويين اليساريين الراديكاليين" في اضطرابات مينيابوليس. "أهنئ الحرس الوطني على العمل الممتاز الذي قاموا به بعد وصولهم إلى مينيابوليس الليلة الماضية. توقف الفوضويون بقيادة أنتيفا بسرعة. كان على العمدة القيام بذلك في الليلة الأولى اختصارا للمشكلة!".

وسرعان ما أدلى وزير العدل والمدعي العام ويليام بار ببيان: "تهدف الإجراءات التي تتخذها وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى احتجاز ومقاضاة المحرضين المتطرفين الذين استغلوا احتجاجا سلميا وينتهكون القانون الفيدرالي.

للتعرف على منظمي الجرائم والمحرِّضين عليها وتنسيق القدرات الفيدرالية تستخدم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية شبكتنا الحالية المكونة من 56 مجموعة إقليمية مشتركة لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي لمكافحة الإرهاب. إن العنف الذي أثارته وارتكبته أنتيفا ومجموعات أخرى مماثلة فيما يتعلق بأعمال الشغب هو إرهاب داخلي وسيتم التعامل معه وفقًا لذلك ".

في عام 2017 ، حصلت عريضة على موقع Whitehouse.gov تدعو إدارة ترامب إلى إعلان أنتيفا فورا منظمة إرهابية على مئات الآلاف من الأصوات. وفي يوليو 2019 ، قال ترامب أن فريقه ينظر في إمكانية الاعتراف بأنتيفا كمجموعة إرهابية.

ليس سرا أن جورج سوروس يمول أنشطة Antifa (وكذلك أنشطة المتطرفين السود من حركة Black Lives Matter ، حركة BLM). يتم توجيه Afashniki في البداية نحو العنف. الأهداف هم أولئك الذين يعتبرونهم "عنصريون" و "قوميون بيض" و "معادون للسامية" و"الظلاميون الدينيون" و"الجنسيون" و "معادو المثليين و المتحولين جنسياً" وما إلى ذلك. باختصار ، جميع أعداء الليبراليين الديمقراطيين التقدميين. منذ عام 2016 ، تميزت هذه الجماعات "قوات سوروس والحزب الديمقراطي" بالعديد من الهجمات على أنصار ترامب.

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