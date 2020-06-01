واشنطن تنظر إلى ليبيا عبر موشور العداء للكرملين

كتب المحلل السياسي إيغور سوبوتين حول الجدل الناشئ بين الخارجيتين الروسية والأمريكية في الموضوع الليبي.

دخلت وزارة الخارجية الروسية في جدال مع وزارة الخارجية الأمريكية حول إرسال نقود مطبوعة في روسيا إلى حكومة شرق ليبيا. وكانت مالطا أبلغت عن احتجاز شحنة من الدينار الليبي من إصدار "غوسزناك" اعتبرتها عملة مزيفة، واتهمت روسيا بـ "زعزعة الاستقرار" في الجماهيرية السابقة.

وبعد أن أيدت وزارة الخارجية الأمريكية تصرفات مالطا، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه أن "العقد لطبع الدينار الليبي تم توقيعه في عام 2015 بين "غوسزناك" ورئيس البنك المركزي الليبي"، مضيفا أنه تم تأكيد الصفقة من قبل الهيئة التشريعية لحكومة شرق ليبيا، وكجزء من الوفاء بالالتزامات التعاقدية، أرسلت المؤسسة الروسية شحنة مع الأوراق النقدية الليبية المطبوعة إلى البنك المركزي في طبرق.

وقال البيان "في الوقت نفسه ، ننطلق من حقيقة أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على الأداء المستقر للاقتصاد الليبي بأكمله ".

وقالت الوزارة إنه يوجد في ليبيا مصرفان مركزيان. أحدهما في طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والثانية في بنغازي. وتستند الأخيرة إلى شرعية الحكومة الانتقالية الليبية الشرقية. وقالت وزارة الخارجية الروسية "المزيف ليس الدينار الليبي بل التصريحات الأمريكية".

غوسزناك توضح أن شحنة الدينار الليبي احتجزتها السلطات المالطية في 2019. وحاول الجانب الروسي مع الجانب الليبي مرارا الحصول على تفسيرات رسمية من السلطات المالطية. وقال ممثلو المؤسسة الروسية: "سلطات الجمارك في مالطا لعدة أشهر لم تقدم تفسيرات حول احتجاز مجموعة من الأوراق النقدية، وفي مايو 2020 فقط ردت ببيان يشوه محتواه إلى حد كبير الظروف الفعلية للعلاقة بين غوسزناك والبنك المركزي الليبي".

كان بيان الخارجية الأمريكية دليلا على زيادة اهتمام الولايات المتحدة بالسياسة الروسية في ليبيا. وقد سبقه أداء البنتاغون ، الذي أفاد في 27 مايو أن 14 طائرة عسكرية روسية الصنع على الأقل يمكن أن تكون في الجزء الشرقي من ليبيا. ووفقاً لهذه البيانات ، تم مؤخراً نشر ستة مقاتلات روسية من طراز MiG-29 وطائرتين من طراز Su-24 في شمال أفريقيا - لدعم الجيش الوطني الليبي تحت قيادة خليفة حفتر. ورفض المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري هذه المعلومات، وقال إنه "تم إصلاح المقاتلات من قبل الفنيين والمهندسين" من قوات حفتر.

وقال غريغوري لوكيانوف، المحاضر الأول في قسم العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد إن تكرار البيانات الأمريكية حول دور الاتحاد الروسي في ليبيا تمليه تطورات الوضع "على الأرض". "لقد أصبحت ساخنة بسبب اشتداد الأعمال العدائية على الجانبين". وفي ظل هذه الظروف اندلعت حرب معلومات ، حيث يتم تحديث القصص القديمة وتظهر قصص جديدة. أما لماذا قررت الولايات المتحدة الانخراط في هذا الصراع؟ إلى حد كبير لأنه ليس لديهم موقف محدد بشأن الوضع في ليبيا. في مواجهة الحاجة إلى الاستجابة للوضع ، تستجيب وزارة الخارجية والشركات التابعة لها بكليشيهات ".

هذا هو الحال عندما يتم استخدام رواية سياسية تم تشكيلها بالفعل ، كما هو الحال أثناء الحرب الباردة ، لتحل محل المعلومات الموضوعية الحقيقية من مكان الأحداث ، ووفقا للمحلل تميل الولايات المتحدة إلى ربط الوضع في الصراعات المستعصية مع التأثير الروسي ، وليس مع العوامل الموضوعية التي لا يمكن تفسيرها بأنها "جيدة" أو "سيئة" في النموذج الثنائي.

يشدد الخبير على أن تسمية العملة المطبوعة لليبيا في الخارج مزيفة أمر غير منطقي. ويلفت: "على مدار تاريخها ، حصلت ليبيا على المساعدة في الخارج". ووفقا له ، لم تشكك هياكل الأمم المتحدة في شرعية مجلس النواب ، الهيئة التشريعية. و "تقديم المساعدة إلى طبرق ، بما في ذلك في شكل خدمات من قبل غوسزناك من الاتحاد الروسي ، لا يمكن اعتباره فعلا إجراميا ، لأن هذه المساعدة تهدف إلى توفير فرصة لإشباع السوق المحلية بالنقود". "في ليبيا ، هناك نقص مأساوي في الأوراق النقدية حتى يتمكن السكان من المشاركة في العلاقات الاقتصادية".

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