بكين تتهم واشنطن بنشر معلومات مضللة

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول رفض الصين المطالب الأمريكية بإجراء تحقيق دولي حول نشأة فيروس كورونا، فالمسألة أكبر من خلاف بين الدولتين.

وجاء في المقال: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الحكومة الأمريكية تخفي فشلها في مكافحة الوباء بمحاولة إلقاء اللوم على الآخرين.

هذه مجرد حلقة في حملة دعائية أطلقتها بكين رداً على محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين مطالبة الصين بالتعويض عن الأضرار التي سببها الوباء. وقد تعرضت أستراليا بصورة خاصة لانتقادات شديدة من بكين لأنها اقترحت إرسال مفتشين إلى ووهان، حيث كانت تجرى التجارب على الخفافيش.

وردت بكين على اتهامات واشنطن وبريطانيا. وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب دعا إلى إجراء تحقيق معمق في تفشي العدوى.

وفي الصدد، قال نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لومانوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "صبت المواجهة بين أمريكا والصين، أولاً، في حرب تجارية. ثم أظهرت فترة الوباء أن التناقضات بين الولايات المتحدة والصين بنيوية بطبيعتها ولا يمكن التغلب عليها بتنازلات أحادية الجانب من بكين. وهكذا، نرى الآن ملامح عالم ثنائي القطب، سوف يتشكل، على ما يبدو، في منتصف أو نهاية العشرينيات".

ووفقا لضيف الصحيفة، لن تتمكن الصين من اقناع العالم كله بصحة موقفها. فـ" قوة الإقناع الأمريكية تجاه حلفائها في المنطقة - اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية - تتفوق دائما على قوة الإقناع الصينية. ولكن هناك عددا كبيرا من الدول التي لا يولد الخطاب الأمريكي عندها مشاعر طيبة. ستتشكل مجموعات متعارضة. إننا نشهد تشكيل عالم الغد: فأحد مركزي العالم ثنائي القطب يتشكل حول الولايات المتحدة، والآخر حول الصين".

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