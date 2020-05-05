تعليق "السيل الشمالي-2" فكرة تتملك كثيرين

كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، عن معركة استكمال بناء خط أنابيب غاز "السيل الشمالي-2" المستمرة، فهل يتوقف المشروع؟

وجاء في المقال: نقلت "ريا نوفوستي" عن شركة Nord Stream 2 AG أنها لا علم لها بعد بأي دعاوى قضائية تسمح لبولندا بتعليق مشروع "السيل الشمالي-2". كان ذلك رداً على كلمات نائب وزير أصول الدولة في بولندا يانوش كوفالسكي عن أن شركة غازبروم لم تسدد لـ PGNIGمبلغ 1.5 مليار دولار بموجب قرار محكمة استكهولم. وبالتالي، فيمكن لبولندا مصادرة أصول الشركة.

بالحكم على تجربة النزاعات بين "غازبروم" الروسية و"نفط وغاز" الأوكرانية، فقد نجحت الشركة الروسية في إبطال هذه المصادرات بنجاح وسحبها.

ولكن رئيس قسم التحليل فيAMARKets ، أرتيوم دييف، يرى أن مصادرة الأصول والتقاضي المديد أمر ممكن. فقد بدأت بولندا، منذ بداية بناء "السيل الشمالي-2"، تقاضي الشركة الروسية تحت ذرائع مختلفة، ولم تخف أنها تعتزم عرقلة استكمال بناء خط الأنابيب. من الواضح أن هجمات الجانب البولندي تعبّر عن نية إيقاف بناء "السيل".

وبحسب دييف، فربما يأخذ الأمر هذا المنحى: فقد انخفض استهلاك الغاز الروسي في أوروبا منذ العام الماضي، وترفض دول مختلفة أو تخفض مشتريات الغاز الروسي. وهكذا، فجعْل "السيل الشمالي-2" مشروعَ بناءٍ غير مكتمل، فكرة تتملك أذهان كثيرين، بما في ذلك في بولندا، التي تنفذ طلب الولايات المتحدة. وواشنطن، لم تخف ولا هي الآن تخفي نيتها حرمان شركة غازبروم من السوق الأوروبية.

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