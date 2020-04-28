كيف سيكون العالم بعد الوباء

كتب فالينتين لوغينوف، في "غازيتا رو"، حول رؤية الخبراء للعالم بعد جائحة فيروس كورونا.

وجاء في المقال: النظام العالمي القائم، تحت خطر. فعلى مدار الشهر الماضي، أدلى سياسيون من مختلف السويات وخبراء بتصريحات في هذا الشأن. ومع ذلك، فليس هناك من يأخذ على عاتقه وصف "عالم ما بعد كورونا".

ولكن، إذا أقرينا بفكرة تغير مراكز القوة الرئيسية، ينشأ سؤال منطقي: أي الدول يمكن أن تغدو مفصلية في عالم "ما بعد كورونا"؟ نظرة فاحصة للفضاء المعلوماتي، تظهر من جديد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين.

إلى ذلك، فالصين نجحت، بالفعل، في مهمة وقف الانتشار الواسع للعدوى، كما أنها تقدم المساعدة إلى البلدان المتضررة (كما هو الحال عمليا، في روسيا، حيث أمكن في هذه المرحلة تجنب التطور الكبير للمرض). ولدى الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، موارد كافية للتخفيف من العواقب الاقتصادية للوباء.

ولهذا السبب، يرى المعلق في صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إيروين ستادين، أن الولايات المتحدة والصين وروسيا يمكن أن تلعب، في المستقبل، دورا حاسما في استعادة النظام الدولي بعد أن تسيطر على تفشي الفيروس التاجي.

فقال: "هذه البلدان الثلاثة، ليست فقط الأقوى في المجال العسكري الاستراتيجي، إنما والاقتصادي، فيما يخص اثنتين منها، وقيادات هذه الدول تفكر وتتصرف بطريقة محددة - فهي عازمة على وضع" قواعد". وكل منها لديه حق النقض الفعال على خطط الاثنتين الأخريين لتغيير العالم".

ومع ذلك، فإن تعاون واشنطن وبكين وموسكو سيكون معقدا بسبب ضعف الثقة الذي يزداد بينها باستمرار، فضلاً عن الدور المتزايد "للقناعات الإيديولوجية" في تقويم سلوك الخصوم.

وفي الصدد، قال المدير العام لمركز المعلومات السياسية، أليكسي موخين، لـ"غازيتا رو": "من الصعب الآن الحكم على ما إذا كان النظام العالمي سيتغير بعد الوباء، لأن تراجع الصناعة والاقتصاد ليس خطيرا جدا بعد. والمؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسية لم تتضرر. ولذا، فلم أكن لأتحدث عن تغيرات عالمية. يبدو لي أن الأشخاص الذين يضعون مثل هذه التوقعات الآن يغامرون كثيرا".

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