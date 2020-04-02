تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي أكسيونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول ردود الفعل على إرسال روسيا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: حاول الكرملين تخفيف العبء عن دونالد ترامب، فأرسل مساعدة طبية إلى الولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا. تم الكشف عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

قال الرئيس الأمريكي: "أرسلت روسيا إلينا طائرة كبيرة جدا تحتوي على العديد من الأشياء والمعدات الطبية. هذا لطيف جدا". ما المعدات وممن جاءت المبادرة، من الكرملين أم من البيت الأبيض؟ التزم ترامب الصمت.

وكان الكرملين قد استجاب قبل ذلك لطلب المساعدة من إيطاليا.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية والخبير في مركز الدراسات الأمنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين:

ما زالت الولايات المتحدة تشهد صراعا سياسيا لا هوادة فيه. ويمكنهم هناك أن ينتقدوا ترامب لأي سبب.

الآن، المشكلة الرئيسية هناك، كما في أي مكان آخر، هي فيروس كورونا. لذلك، إذا رفض ترامب قبول المساعدة الروسية، فسيتم إلقاء اللوم عليه في ذلك. سيقولون: لدينا وضع كارثي هنا، والرئيس لا يريد قبول الطائرة الروسية. أي أنه لم يفعل كل ما في وسعه لمحاربة الوباء.

الخيار الثاني، هو أن يستقبل ترامب الطائرة، وحينها يمكن إلقاء اللوم عليه لقبول المساعدة من الروس.. من موسكو. فسلك الرئيس طريق إيطاليا. وهذا يعني أنه غير قادر على حماية أمريكا بنفسه.

وهكذا، فأي خطوة يقوم بها ترامب، ستستخدم ضده.

لكن حقيقة أن ترامب ذكر في الإحاطة الإعلامية أن الروس خسروا 50 مليون إنسان في الحرب ضد ألمانيا، وقاتلوا مع الولايات المتحدة، تعني أن الحوار مطلوب، وتشير إلى أن ترامب، على الرغم من كل شيء، من أنصار تحسين العلاقات مع روسيا.

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