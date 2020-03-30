جواب الناتو: الموت من كورونا أسهل من الإيمان بنزاهة الروس

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون تشابلين، في "سفوبودنايا بريسا"، ردا على المشككين في الطابع الإنساني للمساعدة الروسية لإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في المقال: يحاول إعلاميو الناتو أن يستغلوا حتى مأساة الأمة الإيطالية لزرع العداء، مقللين من شأن المساعدة الطبية التي تقدمها روسيا لإيطاليا.

لقد بدأ عدد من السياسيين الإيطاليين والخبراء يناقشون في وسائل الإعلام نظرية المؤامرة حول هذه القضية، زاعمين أن الكرملين أجرى مفاوضات منفصلة مع روما، وطرح مسألة رفع العقوبات عن روسيا.

وفي الصدد، تحدثت "سفوبودنايا بريسا" مع كبير المحاضرين في قسم التحليل السياسي بجامعة موسكو الحكومية، أرتيوم كوسوروكوف، فقال:

لم تقتصر الحملة الإعلامية على (La Stampa) الإيطالية، إنما وشملت وسائل الإعلام الأمريكية، مثل CNN و Bloomberg . فالأخيرتان بالذات، حاولتا طرح المساعدة الروسية والصينية والكوبية والمصرية كعمل سياسي يهدف إلى تقسيم الجبهة الموحدة المناهضة لروسيا في الاتحاد الأوروبي، وتخفيف أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ضم شبه جزيرة القرم.

ولكن، بالنظر إلى أن الحكومة الروسية، على عكس سلطات الاتحاد الأوروبي، هي التي بادرت إلى تقديم المساعدة الطبية لإيطاليا، من دون أي شروط مسبقة، ومن دون التفاوض على رفع العقوبات، ولا تزال لا تطرح أي شروط سياسية على إيطاليا، تبدو حجج وسائل الإعلام الغربية غير مقنعة ولا تعكس جودة العلاقات الروسية الإيطالية الحقيقية في المجال الإنساني.

ولكن La Stampa تحاول إقناع الإيطاليين بأن مساعدة روسيا غير مجدية على الإطلاق. يمكن للبعض أن يصدقوا ذلك، ولمن لا يعرف، فهذه الصحيفة يسيطر عليها الجمهوريون المعارضون لحكومة كونتي الشعبوية.

بالطبع، هناك حاجة ماسة إلى الدعم الروسي لنظام الرعاية الصحية الإيطالي! احكموا بأنفسكم: لا يمتلك الأطباء الإيطاليون أجهزة كافية للتنفس الاصطناعي ومعدات الحماية الشخصية والعاملين الطبيين المدربين للعمل مع الأمراض الفيروسية.

إلى ذلك، فلم يكن لدى الزملاء الإيطاليين ما يكفي من المعدات لتعقيم وسائط النقل البري والأماكن العامة (قدمت روسيا 20 مركبة من هذا النوع من احتياطيها البالغ ألفي عربة، دون "تعرية جبهتها الخلفية"). تم نقل مختبر متنقل إلى إيطاليا، قادر على إجراء ما يصل إلى 100 اختبار لفيروس كورونا في الساعة (بقي 14 مختبرا مثله في روسيا).

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