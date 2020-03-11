على خلفية حرب الأسعار يمكن أن يتغير ملك السعودية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول شكوك في نية محمد بن سلمان اعتلاء عرش أبيه الملك.

وجاء في المقال: ينسبون إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة إزاحة والده بشكل عاجل. وقد نشرت بوابة Middle East Eye المعارضة عن استعدادات ولي العهد لإبعاد والده، نقلاً عن مصادرها. فعلى خلفية فشل صفقة "أوبك+"، هزت المملكة عمليات تطهير جديدة، طالت شخصيات بارزة في العائلة المالكة، يعتقد بأنها كانت قادرة على منافسة ولي العهد.

وفي الصدد، توقف الأستاذ بكلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية، غريغوري كوساتش، عند تزامن الاعتقالات في السعودية مع انهيار اتفاق "أوبك+"، فقال لـ"نيزافيسمايا غازيتا": "انهيار الاتفاق في الوضع الحالي للاقتصاد السعودي يمكن أن يخلق الأساس لبعض الأزمات في البلاد، وبالتالي، لمواقف أفراد في الأسرة المالكة ضد السياسات التي يتبعها ولي العهد".

أما الباحث في المعهد الملكي المشترك لأبحاث الدفاع (RUSI)، مايكل ستيفنس، فعبّر لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، عن شكوكه في وجود صلة واضحة بين اعتقال الأمراء وانهيار صفقة "أوبك+". وقال المحلل البريطاني: "لم يكن للأمير أحمد ولا لمحمد بن نايف أي تأثير في ملفات الطاقة. والمعارضة الداخلية (في السعودية) يمكن أن تتذمر إما من انخفاض أسعار النفط، أو من تهرب روسيا من "أوبك+". لكن لا ذنب لمحمد بن سلمان في ذلك".

وبحسبه، فإن الاعتقالات يمكن أن تكون رسالة لأفراد آخرين من العائلة المالكة بوجوب أن يلزموا حدودهم.

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