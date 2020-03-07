نفط بلا حضانة

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول فشل اجتماع "أوبك+" في فيينا في الوصول إلى رأي مشترك حول حجم تخفيض إنتاج الخام، ودور الإعلام في تشكيل أسعار النفط.

وجاء في المقال: "أوبك+" تنهار. فعلى الأقل، في الوقت الحالي، ووسط انخفاض حاد في أسعار النفط، يعجز أعضاؤها عن اتفاق على كيفية دعم سوق النفط.

فوفقا لوكالة "إنترفاكس"، رفضت روسيا وكازاخستان دعم اقتراح خفض إنتاج النفط أكثر من المستوى الذي تم تحديده مسبقا.

وفي الصدد، لفتت خبيرة مركز الطاقة بمدرسة سكولكوفو الموسكوفية للإدارة، ايكاترينا غروشيفينكو، إلى أن الحديث عن القرار سابق لأوانه. فلم يُعقد اجتماع بعد. ومع ذلك، فبحسب رأيها، هناك بالفعل إمكانية أن ترفض روسيا هذه المرة خفض الإنتاج بشكل أكبر. ولكن، من المهم أن نفهم أن المؤشرات في سوق النفط لا تتكون فقط من كمية البراميل الحقيقية، إنما وتستجيب بشدة للمعلومات.

ومن جهته، المحلل في قسم عمليات التداول في سوق الأسهم الروسية بشركة Freedom Finance Investment Company، ألكسندر أوسين، لا يرى، في الوقت الحالي، حاجة مباشرة لدى الاقتصاد الكلي لضبط إنتاج أوبك، استجابة للضعف المفترض للطلب الحقيقي، كما يقول. إنما، يلاحظ أن المشكلة تكمن في صعوبة التحكم بالتدابير غير السوقية للمنظمين في كل دولة على حدة، والتي يمكن أن تحد من الطلب بشكل مصطنع، متعللة بالمعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام حول تفشي فيروس كورونا.

يشبه هذا الموقف، وفقا لـ أوسين، أحداث 2014-2015، حين تزامن الانخفاض في أسواق السلع مع ضغط سياسي وإداري واسع النطاق. وقد شمل، آنذاك، كلا من المصنعين والمشغلين في أسواق المواد الخام ومشتقاتها من الأصول السلعية. وفي هذا السياق، يبدو أن ردة فعل "أوبك+"، تشكل استجابة لمخاطر مصطنعة، من تلك التي أدت إلى ظهور المنظمة نفسها في العام 2016.

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