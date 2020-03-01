روسيا انتصرت على الولايات المتحدة في حرب أسعار الغاز المسال

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول عجز السياسيين الغربيين عن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وجاء في المقال: بفضل سعره المنخفض، يشعر الغاز الطبيعي الروسي المسال بالثقة في سوق الغاز الأوروبية، وله مزايا كبيرة مقارنة بمنافسيه.

فقد قال كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في S&P Global Platts، في منتدى S&P Global Platts London Oil and Energy Forum، في لندن، سامر موسيس: "يُباع الغاز الطبيعي الروسي المسال في أوروبا بواحد من أقل أسعار الغاز الطبيعي المسال في العالم. فسعره أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بفضل هذه الأسعار المنخفضة، أصبحت روسيا، العام الماضي، المورد الثاني للغاز المسال إلى أوروبا. فموسكو، تجاوزت نيجيريا وغيرها من الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الجزائر".

كما أشار موسيس إلى الإمكانات الكبيرة لروسيا في سوق الغاز الطبيعي المسال، بفضل كون "نوفاتيك" لا تزال في بداية مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال" القطبي الشمالي الضخم.

وبفضل اتفاقية نقل الغاز، التي تم تجديدها في نهاية العام 2019، بين روسيا وأوكرانيا، ستتمكن موسكو من توفير الغاز إلى شمال غرب أوروبا، بسعر 250 دولارا لكل ألف متر مكعب. وهذا السعر، من جميع النواحي وكيفما حسبته، أقل من سعر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في العالم القديم.

وفي الصدد، عبّر رئيس تحرير مجلة European and Atlantic Basin LNG ، ديموند فونغ، عن قناعته بأن تأثير أسعار الغاز المنخفضة من روسيا أقوى من تأثير السياسيين وحججهم، في محاولتهم إقناع الأوروبيين بالانتقال من الغاز الروسي الرخيص إلى الغاز الأمريكي باهظ الثمن، وفي وقوفهم النشط ضد إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا.

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