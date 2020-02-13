أردوغان يطلب الدعم من الناتو وبوتين مع دمشق كليا

تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، حول خطورة الوضع في إدلب، وانتظار موسكو مزيد من نجاحات الجيش السوري على الأرض.

وجاء في المقال: لم تعد تركيا تخفي وجودها العسكري في محافظة إدلب السورية. ويصعب القول إلى جانب مَنْ النجاح الآن، فقد دخل الجيشان، التركي والحكومي السوري، مدينة إدلب من جانبين. ويعتمد كل منها على دعم حلفائه: سوريا على روسيا وإيران، وتركيا لجأت إلى الناتو طلبا للمساعدة.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين:

من المستبعد أن يساعد الناتو تركيا في سوريا. هناك عدة عوامل تحول دون ذلك. في هذا السياق، يمكن استحضار تصريح أنقرة مؤخرا حول استعدادها للانسحاب من الحلف، والتهديد بإغلاق قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية، بل ومضيق البوسفور أمام سفن الناتو. وتركيا، في محافظة إدلب السورية، لا تدافع عن وحدة أراضيها وحرمتها، بل على العكس من ذلك، تعمل كمعتدية وتشن عمليات عسكرية هجومية. من المستبعد أن يوافق برلمان أي دولة من دول الناتو على استخدام القوة العسكرية في مثل هذه الحالة لدعم تركيا. لن تجرؤ أي دولة من دول الحلف على التضحية بمصالحها مع روسيا، وحتى الولايات المتحدة لن تجرؤ على التصرف هنا بمفردها. الناتو، قادر فقط على الدعم المعنوي ولا يفكر في خيار المساعدة العسكرية لتركيا.

وهكذا، فلا يبقى أمام أردوغان، الذي تخلى عنه شركاء الناتو، في هذه الحالة سوى طلب الدعم من ... روسيا، كما فعل ذلك من قبل. إنه يحتاج إلى محادثات سلام جديدة، ويفضل أن تجري بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي قد يصبح الضامن لوقف إطلاق النار من قبل القوات السورية. تسعى تركيا جاهدة الآن لزيادة وجودها العسكري في إدلب إلى الحد الأقصى.

ولا تزال مسألة إجراء مباحثات رفيعة المستوى بشأن إدلب مفتوحة، ولكن، لم تعبّر موسكو عن الاستعداد لذلك وما زالت ردة فعل بوتين المحتملة على أعمال أنقرة العدوانية مجهولة. يتحدث الكرملين الرسمي فقط عن القلق بشأن ما يحدث في المنطقة، ويؤكد عدم مقبولية نشاط المقاتلين. إلى الآن، هناك حالة ترقب. ربما في انتظار مزيد من نجاحات الجيش السوري، وهي تكاد تكون مستحيلة من دون دعم روسي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة