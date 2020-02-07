نصفا أمريكا يتبادلان العداء

تحت العنوان أعلاه، كتبت لودميلا سوركوفا، في "فزغلياد"، حول استعراض التحدي والعداء وتجاوز اللياقة بين ترامب وخصومه في أمريكا.

وجاء في المقال: شهد خطاب ترامب في الكونغرس حول الوضع في البلاد فضيحة فريدة من نوعها تقول الكثير عن الوضع في السياسة الأمريكية. فقد استعرض رئيس الولايات المتحدة رفضه مصافحة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي بدورها مزقت بصورة استعراضية أوراق كلمة رئيس الدولة.

ويرى الخبير في الشؤون الأمريكية، بوريس ميجويف، أن ما جرى في الكونغرس ليس مألوفا في السياسة الأمريكية، كما نعرفها حتى الآن. فـ "العلاقة بين الرئيس ورئيس مجلس النواب تعكس بالكامل العلاقة بين شطري أمريكا. لقد عبرا الخط الذي تخفي اللياقة عنده العداء".

وكما يرى الخبراء، لا يمكن تقويم خطاب ترامب الذي تحدّث فيه عن نجاحات إدارته بمعزل عن سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة وإجراءات العزل.

لم يتناول ترامب الانتخابات المقبلة في خطابه. لكن، كما يرى ميجويف، كان خطابا "سياسيا استعراضيا". فـ"لم يقصد من الخطاب إيجاد أرضية مشتركة جديدة بين جزأي الناخبين المختلفين، إنما استعراض تفوق ترامب كسياسي".

ويلاحظ العديد من المراقبين أن ترامب يرى، حسب الخطاب، أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز هو منافسه الرئيس، الذي يعبر عن وجهة نظر الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي. ويرى ميجويف أن هذا هو السبب في محاولة ترامب إظهار مغالطة الانعطاف الاشتراكي اليساري، الذي يمكن أن يقود أمريكا إلى عواقب وخيمة.

وأضاف ميجويف: "الهدف الكامن وراء الهجمات على الاشتراكية، إظهار أن بيرني ساندرز هو أكثر من يخشاه ترامب. ولكن نظرا للارتباك الذي حدث بعد حملة ولاية أيوا الفاشلة، فليس من الواضح تماما إذا كان هناك من يمكنه أن يطمح إلى أي شيء على الإطلاق. فلو كان لدى الديمقراطيين أي مرشح معقول، لكان من الصعب التكهن بمآل المواجهة الانتخابية، إنما حتى الآن، تفوق ترامب ليس موضع شك كبير".

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