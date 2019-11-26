جونسون يعد بـ "طلاق" أسرع من البرق!

"جونسون يسجل رقما قياسيا في بريسكت"، عنوان مقال غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول وعد حزب المحافظين البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي بسرعة البرق.

وجاء في المقال: كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن البيان الانتخابي لحزب المحافظين. وهو يعد بأن المحافظين إذا فازوا في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 ديسمبر، فسيقدم جونسون، في أسرع وقت، مشروع قانون بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لينظر فيه النواب.

أجل حزب المحافظين نشر بيانه الانتخابي إلى ما بعد تقديم خصمه - حزب العمل – بيانه العلني. وأعلن في البيان، الذي طرحه رئيس حزب العمل جيريمي كوربن، في الـ 21 من نوفمبر، عن الحاجة إلى إجراء استفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإجراء حملة واسعة النطاق للتأميم (بما في ذلك السكك الحديدية)، ورفع الضرائب على شرائح الأثرياء من السكان. باختصار، يبدو البرنامج يساريا، بل شبه اشتراكي.

أما بيان المحافظين، فعلى العكس من ذلك. ففي بيانهم، وعدوا بعدم رفع ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني، وتخصيص مبلغ كبير لإعادة تدريب كبار السن. وقد أعلنت صحيفة صنداي تايمز، قبل يوم واحد من نشر البيان، نقلاً عن مصادرها، أن المحافظين سيتخلون عن التزام تيريزا ماي بعدم تخفيض الجيش. وهناك بند مهم في البيان يتعلق برفع الضريبة على شراء الأجانب للعقارات في المملكة المتحدة.

لكن الوعد الأهم للمحافظين سيكون تقديم مشروع قانون بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أسرع ما يمكن.

وفي الصدد، قالت مديرة مركز الدراسات البريطانية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيلينا أنانييفا، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، إن المحافظين قد يكون لديهم الوقت للتصويت على مشروع القانون قبل عطلة عيد الميلاد، ولاعتماد الوثيقة قبل الـ 31 من يناير، الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. مع العلم بأن ذلك كله يتوقف على قدرة المحافظين على كسب الأغلبية. استطلاعات الرأي، تشير إلى أنهم يستطيعون. فوفقا لدراسة أجرتها شركة Opinium بطلب من الأوبزرفر، أعلن 47٪ من المستطلعين عزمهم التصويت للمحافظين، فيما سيدعم حزب العمل 28٪ فقط. بالنسبة للمحافظين، هذا رقم قياسي.

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