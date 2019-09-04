موسكو تدخلت في حرب لبنان وإسرائيل

تحت العنوان أعلاه، كتبت ليوبوف شفيدوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول استمرار إسرائيل في القصف وتوعد حزب الله بالرد.

وجاء في المقال: قبل بضعة أيام، أرسلت إسرائيل بضعة طائرات مسيرة باتجاه بيروت. تم تكليفها بمهمة تدمير مواقع لحزب الله الشيعي. كان الهجوم ناجحا نسبيا. وأما في الواقع، فلبنان وإسرائيل الآن على بعد خطوة واحدة من حرب جديدة.

يقول مصدرنا في القيادة العسكرية الروسية إن روسيا تشارك بالفعل في مشروع لحل الصراع اللبناني الإسرائيلي. تساعدها بشكل كبير في هذه المسألة إيران التي من خلال تأثيرها على حزب الله تساعد على تحقيق النتائج المطلوبة. لدينا علاقات جيدة بدرجة كافية مع إسرائيل، لذلك نتمكن من الوصول إلى توافق. ولكن في الوقت نفسه، لا يستبعد محاورنا تصعيدا محتملا.

الأمر كله يتعلق بموقف إسرائيل. فعلى سبيل المثال، حتى ضربة حزب الله المحدودة يوم الأحد شكلت حافزا خطيرا لإعادة النظر في رغبتها في عدم القتال. فتل أبيب، كانت تتمنى لو لم ينفذ الهجوم، خاصة في المناطق التي لحقت بها أضرار بالغة بشكل خاص في العام 2006. حزب الله، بدوره، استشاط غضبا من رد إسرائيل على صواريخه الثلاثة التي أطلقتها بمئات القذائف والتي كان بعضها حارقا.

هناك أمل في أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد الانتخابات في إسرائيل. فأولاً، لمّح إلى ذلك أعضاء فريق بنيامين نتنياهو؛ وثانيا، سوف تتدخل الولايات المتحدة في هذا الوضع مع خطتها "العظيمة" للشرق الأوسط. لا مصلحة لأمريكا في زعزعة استقرار لبنان، وتعتزم استخدام سلطاته الموالية جزئيا في مشاريع مستقبلية للاندماج في الشرق الأوسط. لكن ينبغي، الآن، انتظار الانتخابات الإسرائيلية ومعرفة من سيفوز. تبذل روسيا قصارى جهدها لحماية الأطراف من سفك الدماء.

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