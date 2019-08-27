من مبدأ التعامل بالمثل: روسيا سترد على التهديد الأمريكي

تحت هذا العنوان، كتب دميتري لارو، في "إزفستيا"، مقالا، حول خطورة نشر صواريخ أمريكية في أوروبا ضد روسيا.

وجاء في المقال: ينبغي على روسيا متابعة ما تفعله الولايات المتحدة، بعناية، ومراقبة نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في مناطق أخرى من العالم. وفي الوقت نفسه، سوف ترد موسكو بشكل متناظر على جميع التحديات والتهديدات. إذا ظهرت أسلحة أمريكية في أوروبا، فسيتم التخطيط لوضع منصات الإطلاق والبنية التحتية العسكرية لتدميرها.

لقد أشارت روسيا مرارا إلى أن نشر هذه الصواريخ على الأرض، لا سيما في قاعدة الدفاع الصاروخي في رومانيا، ونشرها المقبل في بولندا، يعد انتهاكا مباشرا وصارخا لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وفي الصدد، لفت رئيس الجامعة الأمريكية في موسكو، إدوارد لوزانسكي، النظر إلى خطورة غياب القلق الجدي في أوساط الأمريكيين العاديين، إزاء ما يحدث، بالتوازي مع تحذير الخبراء من إمكانية بدء سباق تسلح جديد. وقال:

للأسف، هذه الإشارات تغرق في الدعاية المعادية لروسيا، والتي تصدح على مدار 24 ساعة في اليوم، على القنوات التلفزيونية. لذلك، في معظم الحالات، ينظر سكان الولايات المتحدة إلى أي اتهامات موجهة ضد روسيا على أنها حقائق لا تحتاج إلى أدلة لإثباتها. وبالتالي، فخطر اقتراب الكارثة لا يصل إلى الجمهور الأمريكي.

وأكد ضيف الصحيفة أن وضعا بالغ الخطورة ينشأ الآن على الساحة الدولية. ووفقا له، هناك تهديد حقيقي بفسخ معاهدة "ستارت-3" ، ذلك أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، يصر على ذلك.

وأضاف لوزانسكي: لسوء الحظ، لا تتوافق أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحالي مع أعماله. على سبيل المثال، يقول إن من مصلحة واشنطن تطبيع العلاقات مع موسكو، وإعادة روسيا إلى مجموعة الثماني، لكن لا إجراءات. من الواضح أن الولايات المتحدة تدخل السباق الرئاسي وأي خطوات حقيقية تجاه روسيا ليست مفيدة له. لذلك، فمن المهم أن لا يحدث شيء قبل الانتخابات المقبلة، التي ستجري في نوفمبر.

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