في المجتمع التركي يناقشون الخروج من الناتو بجدية

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع خبير تركي، حول التقارب الروسي التركي رغم تعقيدات الوضع في سوريا.

وجاء في اللقاء مع كبير خبراء شبكة الخبرة التحليلية "أنقرة موسكو"، أوزير إنجي:

لا يزال الوضع صعبا في إدلب السورية: في الـ 19 من أغسطس، قصف الطيران السوري قافلة من المركبات المدرعة التركية كانت متجهة إلى نقطة مراقبة مورك. على هذه الخلفية، يستمر تباحث تركيا مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة عازلة على الحدود التركية السورية، والتي لم يتفق الطرفان على أبعادها بعد.

إنشاء مركز مشترك يعني وجود اتصالات مباشرة. لكن في الوقت نفسه، هناك مشاكل يتحدث عنها الجانب التركي باستمرار؟

الأمريكيون، لا يسمحون للقوات التركية بإجراء عملية عسكرية في سوريا. الوضع تحت سيطرة الولايات المتحدة، ويمكنها إيقاف العملية في أي وقت. لذلك، فإن الوضع في العلاقات الأمريكية التركية على الشكل التالي، تقريبا: إذا لم تسمحوا بالمشاركة في العملية، فسنعمل مع الروس والإيرانيين. هذا يمكن أن يسمى ابتزاز سياسي. أمام الأمريكيين خياران: العمل مع الأتراك أو نسيان تركيا تماما، التي ستصبح شريكا عسكريا لروسيا.

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، المعلومات عن التحضير لقمة ثلاثية حول سوريا بمشاركة طهران وموسكو وأنقرة في سبتمبر. ووفقا له، ستعقد في الـ 11 من سبتمبر؟

ستخصص هذه القمة، بالطبع، لاعتماد دستور سوري جديد.. نحن نتحدث باستمرار عن وحدة أراضي سوريا، لكن المناطق الشرقية لن ترغب في العودة إلى قوام سوريا. تتشارك هذا الرأي الميليشيات الكردية والقيادة الأمريكية. سيحاولون بناء قواعد عسكرية هناك. لذلك، أعتقد أنهم، وفقا للنظام الجديد، والدستور الجديد، وبعد العملية في إدلب، سوف يقررون أي قوة أجنبية ستبقى وأيها ستغادر سوريا.

يقول بعض الخبراء إن تركيا قد تحد بشكل كبير من وجودها في هياكل الناتو.

بالنسبة لحلف الناتو، إذا كانت تركيا ستشتري الآن الطائرة الروسية "Su 35"، فعليها إجراء استفتاء على الانسحاب من الناتو. لأنه قرار مهم للغاية. إذا تم إجراء هذا الاستفتاء، فسيصوت أكثر من 60% من المشاركين في الاستفتاء على انسحاب تركيا من الناتو.

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