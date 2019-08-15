إسرائيل ستغطيها: الولايات المتحدة اشترت "القبة الحديدية"

تحت العنوان أعلاه، نشرت "غازيتا رو"، مقالا حول شراء الولايات المتحدة منظومة دفاع جوي صاروخي لدى إسرائيل.

وجاء في المقال: جرى في الولايات المتحدة توقيع عقد لشراء مجموعتين من نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المسمى بالقبة الحديدية، لحل مشاكل الدفاع الصاروخي في الجيش الأمريكي بشكل مؤقت، وفق ما أعلنه متحدث رسمي باسم إدارة تحديث أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي...

ففي الآونة الأخيرة ، كثف الجيش الأمريكي من عمله على تطوير واعتماد نظام تكتيكي جديد للدفاع الجوي والصاروخي في إطار برنامج Indirect Fire Protection Capability (IFPC).

وفي الصدد، قال نائب مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات قسطنطين ماكينكو، لـ "غازيتا رو": "الولايات المتحدة، تفتقر حاليا إلى نظام دفاع صاروخي أثبت جدارته في المعارك، خاص بها". ولذلك لفت انتباه الجيش الأمريكي نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية". علما بأن هذا النظام تم تطويره من قبل الشركة الأمريكية Raytheon والشركة الإسرائيلية Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd.). . ويتم تصنيع بعض مكوناته في الولايات المتحدة.

ويرى الجيش الأمريكي في النظام الإسرائيلي حلا مؤقتا لإنشاء نظام دفاع صاروخي تكتيكي أمريكي واعد لاحقا.

وكان نائب رئيس إدارة تحديث الدفاع الجوي والصاروخي في الولايات المتحدة، داريل ينغمان، قال قبل فترة وجيزة من ندوة هانتسفيل: "لا يُستبعد أن تستخدم القبة الحديدية في الدفاع الصاروخي للجيش الأمريكي زمنا طويلا. فذلك يعتمد على أدائها في الفترة الانتقالية". وأضاف: "نحلل حاليا ونجري تجارب لتنفيذ برنامج IFPC بشكل فعال."

وتشمل التدابير نمذجة هندسية لتحديد فعالية العديد من التعديلات على أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك القبة الحديدية، أو عناصر من هذا النظام.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة