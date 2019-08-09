خبير يقدّر احتمالات نشوب حرب كبرى بين الهند وباكستان

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي وكريستينا تتارنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول احتمال تفجر الوضع بين الهند وباكستان وتحوّله إلى حرب شاملة.

وجاء في المقال: تفوح رائحة تصعيد جديد، بين الهند وباكستان، بعد أن قررت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، والتي كانت طوال سبعة عقود نقطة خلاف بين الدولتين الجارتين.

التجربة التاريخية، تدفع المراقبين إلى التشاؤم: فبسبب كشمير بالذات، نشبت في الماضي عدة حروب واسعة النطاق بين الهند وباكستان.

احتجّت إسلام آباد على الخطوة نيودلهي الأخيرة، قائلة إن قرار إلغاء وضع جامو وكشمير الخاص خطوة غير قانونية وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي الصدد، قال لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، كبير الباحثين في قطاع المنظمات الدولية والتنظيم السياسي العالمي، بمعهد العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي كوبريانوف:

قبل خطوة نيودلهي هذه، كان لجامو وكشمير وضعية الولاية الهندية الخاصة، وكان لها، دون غيرها في الواقع، دستورها ووزنها. وفي حين كانت حكومة الولاية، التي كانت تتشكل من خلال الانتخابات، تحل العديد من الأسئلة، فسوف تتولى، منذ الآن، حل المسائل عاصمة الهند مباشرة.

وعليه، فيرجّح أن لا يقتصر الأمر على الاحتجاجات، بل أن يزداد النشاط الإرهابي. ولكن، على خلفية استعداد الهند لاندلاع مواجهة، يُستبعد أن تغير نيودلهي قرارها.

ما هي الخطوات التي ستتخذها باكستان؟

باكستان، ليس لديها عمليا أي خيارات. فهي غير مستعدة لأي مواجهة عسكرية. على الأرجح، ستشن إسلام آباد هجوما دبلوماسيا. أحد القرارات الممكنة، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لإعلان أن جامو وكشمير أرض متنازع عليها، وأن تغيير الوضع من جانب واحد غير ممكن. وقد تلجأ باكستان إلى قوة ثالثة لحل القضية، على سبيل المثال، إلى الولايات المتحدة.

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