واشنطن تبحث عن مدخل إلى الصين عبر موسكو

تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا غومزيكوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول عدم جدوى محاولة إشراك الصين في معاهدة نووية جديدة.

وجاء في المقال: في المحادثات التي تنطلق في جنيف، اليوم الـ 17 من يوليو، بين الولايات المتحدة وروسيا حول الاستقرار الاستراتيجي، يعتزم الجانب الأمريكي مناقشة إمكانية إبرام اتفاق جديد بشأن الحد من الأسلحة النووية، ليشمل الصين، التي تغيب عن المباحثات. ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض.

وأوضحت مصادر رويترز إلى أن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3)، التي تنتهي في فبراير 2021، لن تناقش. فواشنطن، ترى من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، قائلة إن هذا السؤال "مشكلة العام المقبل".

أمّا ما يتعلق بالحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، فالجانب الأمريكي لا يتوقع "اختراقا". ففي الجوهر، الأمريكيون يريدون من هذا الاجتماع، باعتراف أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية، الوصول إلى "مزيد من الوضوح حول موقف روسيا من مشاركة الصين في اتفاق نووي جديد".

لكن بكين لا ترى أنها معنية بمبادرة الزعيم الأمريكي. فقد صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، بأن الصين لا تنوي مناقشة فكرة معاهدة ثلاثية حول الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا. مشيرا إلى أنه لا يرى "أي سبب أو شروط مسبقة لمشاركة الصين في مثل هذه المناقشات.. وأن روسيا اعربت مرارا عن تفهمها لموقف الصين من هذه القضية".

وفي الصدد، قال كبير خبراء مركز الدراسات العسكرية والسياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ميخائيل الكسندروف:

الصين، عموما، لن توافق على أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة. فهي ليست مربحة بالنسبة لها من حيث ضمان أمنها. لذلك، فمبادرة ترامب هذه ميتة.

والآن، يحاولون في جنيف استغلالنا للضغط على الصين. في الواقع، يريدون خلق مشكلة بين روسيا والصين. لأننا إذا رحنا نقول إن بكين تتصرف بشكل خاطئ، فسيقرر الصينيون أننا شركاء غير موثوق بهم.

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