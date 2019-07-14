الصين تخسر نقاطا في نزالها مع واشنطن

تحت العنوان مقال فلاديمير سكوسيريف في "نيزافيسيمايا غازيتا" حول إفشال المتظاهرين في هونغ كونغ مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى المحاكم الصينية، ومزيد من السلاح الأمريكي إلى تايوان.

وجاء في المقال: مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى المحاكم الصينية، "ميت". صرحت بذلك رئيسة حكومة هونغ كونغ، كاري لام.

ويرى عدد من المعلقين أن التنازل المقدم للمتظاهرين يشكل ضربة لسياسة بكين، التي تريد الانتقاص من حكم هونغ كونغ الذاتي في إجراءاتها القانونية. لكن الصين تشير إلى يد واشنطن التي تدعم المعارضة في هونغ كونغ، وتضاعف في الوقت نفسه المساعدات العسكرية لتايوان، الرافضة للإدارة الصينية.

وفي الصدد، قال رئيس قسم العلاقات الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد، ألكسندر لوكين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": ينبغي النظر إلى هذه الأحداث على ضوء سياسة الرئيس شي جين بينغ، الذي يحاول السيطرة على كل شيء في البلاد.. لقد نجح في كثير من المسائل، وحقق نجاحا ما في هونغ كونغ. فهناك، يتم التحكم في الصحافة والنشر. لكن ما زالت هونغ كونغ تحتفظ بنظامها التشريعي. ولم تنجح السيطرة عليها تماما. يهدف مشروع القانون الجديد إلى اعتراف هونغ كونغ بقرارات المحاكم الصينية. وذلك لم يستنهض بعض المنشقين فحسب، إنما ورجال الأعمال الذين يشكلون غالبية سكان هونغ كونغ. فبالنسبة لهم، المحكمة في هونغ كونغ شيء، وفي بكين شيء آخر، من غير الواضح بموجب أي قوانين ".

وأضاف لوكين، حول ما يقال عن التدخل الأجنبي: "فحتى لو دعم الأمريكيون بخطابهم بعض الجماعات أو قدموا أموالا، فليس لأي مال أن يخرج هذه الكتلة الضخمة إلى الشوارع".

إلى ذلك، فعاصفة هونغ كونغ تردد صداها في تايوان، الأرض التي تسميها الصين قطعة من أراضيها المقدسة. فقد قالت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، إن للاحتجاجات في هونغ كونغ ما يبررها.

الولايات المتحدة، كما تؤكد رويترز، هي المورّد الرئيس للأسلحة إلى تايوان... تستخدم واشنطن تايوان، وكذلك هونغ كونغ، في استراتيجيتها الرامية إلى منع تحول جمهورية الصين إلى قوة عالمية رائدة.

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