سيناتور روسي يدافع عن إيران

"إيران نحو الزيادة:ما حاجة طهران إلى رفع معدل تخصيب اليوارنيوم"،عنوان مقال إلنار باينازاروف، في "إزفستيا"،حول الموقف من قرار إيران رفع تخصيب اليوارنيوم، ردا على العقوبات الأمريكية.

وجاء في المقال: تصر روسيا على أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الانسحاب الأحادي من الصفقة النووية الإيرانية. ذلك ما قاله لـ"ازفستيا" رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الخارجية قسطنطين كوساتشوف. وركز السناتور على أن موسكو ستصر على وجوب اتخاذ تدابير ضد واشنطن أولاً، إذا بدأ مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكها بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال: "الولايات المتحدة، هي أول من خرج من الاتفاقية، في انتهاك واضح للإجراءات المنصوص عليها. لذلك، إذا بدأ مجلس الأمن في الاستجابة للوضع وتطبيق العقوبات، فعليه أن يفعل ذلك حصرا ومن حيث المبدأ ضد الولايات المتحدة. وطالما أن هذا لا يحدث، فلا ينبغي مناقشة أي شيء آخر. بحسبي، سيكون من المستحسن جدا أن ينظر مجلس الأمن في انتهاك واشنطن لالتزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة (الخاص بالاتفاقية) وأن يتخذ التدابير اللازمة.

وكان مجلس الدولي، قد قام، بموجب قرار خاص يحمل رقم 2231، بتخفيف معظم العقوبات المفروضة على إيران في يناير 2016، عندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ. كما تنص الاتفاقية نفسها على آلية لتسوية الخلافات: ففي حال وجود شكوك بانتهاك أن أي من الموقعين التزاماتهم، تجتمع لجنة مشتركة. في غضون 30 يوما، ينبغي أن تحل المشكلة. إذا لم يكن ذلك، تكون اللجنة التالية على مستوى وزراء الخارجية؛ وإذا تعذر حل النزاع، تحال القضية إلى مجلس الأمن، الذي سيحدد ما إذا كان سيعيد العقوبات ضد طهران أم لا. والآلية الموضوعة لا تسمح لروسيا أو الصين بالرفض.

في تاريخ الأمم المتحدة، لم يحصل حتى تاريخه أن فرضت منظمة يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، عقوبات على واشنطن.

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